GRAN NOTICIA, inmigrantes documentados e indocumentados en EE. UU.: juez RECHAZÓ la petición de 15 alguaciles para colaborar con ICE en ESTA CIUDAD
Una jueza federal impidió que 15 alguaciles de Nueva York colaboren con ICE, prohibiendo a la policía local realizar arrestos por faltas migratorias civiles.
Un fallo judicial en Estados Unidos dio un giro clave al debate migratorio. Una jueza federal desestimó el recurso presentado por 15 alguaciles que pretendían suspender una norma en Nueva York diseñada para limitar la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión representa un respiro para los inmigrantes en Estados Unidos, tanto para quienes cuentan con residencia legal como para los indocumentados, ya que evita que los fondos y agentes municipales se destinen a tareas de control migratorio civil dentro del estado.
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Nueva ley en Nueva York frena la colaboración policial con ICE
La medida mantiene plenamente vigente la normativa conocida como Local Cops, Local Crimes Act, promulgada en mayo. De acuerdo con información publicada por N+ Univision, "la resolución, emitida por la jueza federal Mae A. D'Agostino y reportada este 5 de noviembre, permite que continúe vigente la legislación" que prohíbe los acuerdos formales mediante los cuales los oficiales locales asumen funciones de control migratorio federal o custodian a personas por faltas puramente administrativas.
Aunque los 15 alguaciles argumentaban que la prohibición limitaba sus atribuciones institucionales, la magistrada concluyó que carecían de la legitimación jurídica necesaria para suspender la disposición estatal.
Impacto de la medida para los inmigrantes en Estados Unidos
Para la comunidad de inmigrantes que reside o transita por esta región, el fallo aclara los alcances reales de la custodia local: los departamentos de policía no actuarán como un brazo extendido de las autoridades migratorias en faltas civiles. Sin embargo, esto no implica que ICE tenga prohibido desplegar sus propios operativos en territorio neoyorquino ni detiene la cooperación cuando existen investigaciones por delitos penales.
Aunque la disputa legal continuará en otras instancias, incluyendo una demanda del Departamento de Justicia, por ahora la restricción a las policías locales se mantiene firme.
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