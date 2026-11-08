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GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: detenido por ICE logra CANCELAR su DEPORTACIÓN y obtener la residencia permanente
Juan Martínez, apodado el "alcalde" de un pueblo de Washington, salió en libertad tras 90 días detenido y consiguió la aprobación de su residencia permanente.
La lucha por regularizar la situación migratoria en Estados Unidos suele enfrentar obstáculos inesperados, aunque también puede tener desenlaces esperanzadores. En medio de las dificultades que atraviesan los inmigrantes, un caso reciente demuestra cómo la perseverancia y el respaldo legal pueden cambiar el rumbo de una historia. Según informó Noticias Telemundo, un trabajador que permaneció varios meses detenido logró resolver su situación migratoria tras un error de las autoridades.
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El arresto y la pesadilla del proceso ante el ICE
La historia comenzó cuando Juan, quien llevaba 25 años viviendo en Estados Unidos, vio amenazado su sueño de regularizar su situación migratoria. El hombre esperaba la aprobación de su residencia permanente, un trámite solicitado por su hermano, cuando agentes del ICE lo detuvieron el pasado 30 de julio en una gasolinera de Conway, Washington.
Las personas detenidas por ICE suelen enfrentar procesos prolongados e inciertos. En este caso, la captura de Juan se habría producido por una confusión relacionada con la búsqueda del antiguo propietario de un vehículo que había comprado recientemente. Durante 100 días, permaneció recluido en un centro de detención de Tacoma, bajo una orden de deportación que amenazaba con separarlo del país donde había construido su vida y ganado el afecto de sus vecinos, quienes lo apodaban cariñosamente "el alcalde".
Victoria legal: recuperó su libertad y obtuvo la esperada Green Card
Pese a la angustia y al temor de ser deportado, la estrategia legal de su defensa cambió el curso del caso. Un juez de inmigración revisó su expediente, anuló la orden de deportación, dispuso su liberación inmediata y aprobó su esperada solicitud de Green Card.
Este logro representa una esperanza para residentes e inmigrantes indocumentados que temen por su futuro ante las estrictas políticas migratorias actuales. Mientras espera recibir su tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos y busca reincorporarse a su empleo, el protagonista de esta historia envía un mensaje a la comunidad latina: no rendirse y seguir luchando por obtener la Green Card y regularizar su situación migratoria.
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