¡Atención! A través de una cámara de timbre en San Mateo, California, se pudo exponer un incidente en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persiguieron y arrestaron a un hombre en el jardín de una casa en dicha zona.

En las imágenes, se pudo apreciar cómo los oficiales derribaron y esposaron al individuo. Hasta el momento, no se ha revelado la nacionalidad ni la identidad de la persona involucrada en este suceso. AQUÍ lo que se sabe.

Exponen cómo un hombre fue derribado por agentes ICE en California

Mediante un video, el cual fue compartido por la prensa internacional, entre ellos The Hill, se reveló el momento exacto en que un hombre fue derribado y detenido por agentes del ICE en el patio de una vivienda en San Mateo, California. El hecho se dio después de las 7.00 a. m. del 6 de noviembre.

Al respecto, la Red de Respuesta Rápida del Condado de San Mateo señaló que ha documentado un total de 21 arrestos por parte de ICE en los últimos 10 días, de los cuales cinco ocurrieron el martes . Los agentes fueron avistados en diversos lugares, como los estacionamientos de Home Depot y Dollar Tree en San Carlos, así como en el supermercado Chavez en Palo Alto.

La organización en mención se dedica a conectar a las personas detenidas con asistencia legal y a ayudar a sus familias a enfrentar las consecuencias de estos arrestos. Bajo este contexto, la portavoz Nani Friedman destacó la importancia de recaudar fondos para mantener estos servicios, subrayando el miedo y la preocupación que generan estos operativos en la comunidad.

"Sabemos que estas familias corren el riesgo de quedarse sin hogar y que sus hijos enfrentan dificultades para continuar su educación", expresó Friedman.

¿Qué dijo la líder de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo ante las detenciones?

Por su parte, Noelia Corzo, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, calificó los recientes arrestos como alarmantes y desgarradores, y mencionó que el condado se ha estado preparando para un incremento en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Corzo enfatizó la necesidad de que cualquier persona detenida tenga acceso inmediato a asistencia legal para interponer un recurso de hábeas corpus. Friedman también instó a la comunidad a guardar y difundir la información de la Red de Respuesta Rápida, resaltando su relevancia en estos momentos críticos.