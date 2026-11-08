ALERTA en Walmart de EE. UU.: encuentran a un niño de 6 años solo en una tienda a las 4 de la mañana y la Policía ARRESTA a una mujer

Una mujer de 47 años fue arrestada en Georgetown, Carolina del Sur, luego de que un niño de 6 años ingresara sin supervisión a un Walmart durante la madrugada del viernes 6 de noviembre. La Policía intervino alrededor de las 4:00 a. m., localizó al menor e inició una investigación en la que también participa el Departamento de Servicios Sociales del estado.

Un niño de 6 años ingresó sin autorización a un Walmart de Georgetown a las 4 a. m.

Mujer es arrestada tras encontrar a un niño solo en Walmart de Georgetown

Según informó la Policía de Georgetown, los agentes acudieron al Walmart ubicado en 1310 N. Fraser St. tras recibir un reporte sobre la presencia del menor. Al llegar, comprobaron que el niño se encontrara fuera de peligro.

El jefe policial Nelson E. Brown identificó a la detenida como Pamela Armstrong, quien enfrenta un cargo por poner ilegalmente en riesgo la seguridad de un menor.

De acuerdo con WCIV, el menor quedó bajo custodia protectora de emergencia tras la intervención. Además, el caso fue remitido al Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur para que continúe con las diligencias correspondientes.

¿Qué pasó con la mujer arrestada tras el incidente en Walmart de EE. UU.?

Tras su detención, Pamela Armstrong fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Georgetown, donde permanecía bajo custodia a la espera de una audiencia en la que se determinaría el monto de su fianza.

El caso motivó la intervención de las autoridades locales debido a las circunstancias en las que fue encontrado el menor dentro del Walmart. Mientras tanto, la investigación continúa a cargo de las instituciones correspondientes.