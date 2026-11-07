La ciudad de Davis, en Estados Unidos, ha decidido realizar una reciente revisión administrativa en respuesta a la controversia que se dio luego de la sanción impuesta a una conductora por un oficial de la policía local.

Según los informes, la mujer había utilizado su bocina de manera insistente para advertir a la comunidad sobre un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta situación ha generado un intenso debate y preocupación en la ciudad. ¿Qué sucederá con ella?

EE. UU.: agente multa a conductora por tocar la bocina cerca de operativo migratorio

Tal como informó 'Fox40', este incidente se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre por la mañana en las cercanías de Cowell Boulevard y Lillard Drive. La sanción que recibió una conductora por tocar la bocina ha generado controversia en Davis, California.

Según la organización activista NorCal Resist y lo expuesto por el medio, su equipo de vigilancia observó a agentes de ICE deteniendo a un jardinero local. En respuesta, una mujer comenzó a tocar la bocina de su auto para alertar a los vecinos y proteger a otros trabajadores en la zona. No obstante, esta acción provocó que un agente de la Policía de Davis la detuviera y le impusiera una multa por uso ilegal de la bocina, argumentando que estaba realizando controles de tránsito de rutina y que el ruido era excesivo.

La multa ha sido duramente cuestionada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes han acusado a la policía local de obstaculizar la supervisión comunitaria y de actuar como seguridad de ICE. En medio de la indignación, las autoridades locales han emitido declaraciones para mitigar las tensiones.

Por su parte, Daryel Dunston, administrador de la ciudad, subrayó que Davis no apoya ni colabora con las actividades de ICE, reafirmando el compromiso de la policía con la ordenanza de ciudad santuario y la ley estatal SB 54 , que limita el uso de recursos locales en la aplicación de leyes migratorias. Asimismo, Dunston pidió a la comunidad que no asuma de inmediato una intención negativa y que permita que la revisión administrativa determine si el oficial actuó en contra de las políticas internas.

¿Cuál fue la respuesta del Departamento de Seguridad (DHS) sobre esta situación?

Bajo este contexto, el departamento de policía señaló que el Departamento de Seguridad Nacional había notificado sobre la operación de agentes federales en la ciudad, aunque no solicitaron asistencia ni proporcionaron detalles específicos sobre las ubicaciones.

Al respecto, organizaciones como NorCal Resist aseguraron que el uso de bocinas para alertar sobre arrestos migratorios es una manifestación válida de la libertad de expresión y un recurso de protección para la comunidad indocumentada. Esta postura se mantiene mientras el caso continúa en evaluación formal. No se revelaron más actualizaciones.