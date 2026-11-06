¡Mucha atención, inmigrantes! El alcalde de Austin, Kirk Watson, ha solicitado oficialmente a la policía local que revise y actualice las normativas de interacción con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta sorpresiva iniciativa surge tras el notable cambio político en las elecciones intermedias de Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa logró vencer al gobernador Greg Abbott en la contienda por la gobernación. ¿Qué pasará en esta parte de EE. UU.? AQUÍ lo que se sabe.

EE. UU.: alcalde de Austin solicita a la policía local actualizar las normativas de interacción con el ICE

Según los informes de 'Austin American Statesman', este pedido y cambio de política se enmarca en un contexto de presión ejercida por el gobernador saliente, Greg Abbott, quien en 2026 amenazó con retirar millones de dólares en fondos destinados a la seguridad pública. La todavía autoridad instó a las 'ciudades santuario' de Texas, como Austin y Houston, a eliminar las directrices que limitaban la colaboración policial con ICE .

Alcalde de Austin pide a la policía local actualizar las normativas de interacción con el ICE.

Ante la posibilidad de perder recursos financieros, ambas ciudades se vieron obligadas a ceder de forma temporal y a flexibilizar sus normativas. Ahora, tras la reciente victoria de Hinojosa y otros demócratas en posiciones clave a nivel estatal, como la fiscalía general y la contraloría, estos son los cambios principales en un nuevo escenario político:

En primer lugar, se ha puesto fin a las amenazas presupuestarias , lo que significa que los líderes locales ya no enfrentan la retención coercitiva de fondos públicos por parte del estado.

, lo que significa que los líderes locales ya no enfrentan la retención coercitiva de fondos públicos por parte del estado. Además, el alcalde Watson ha dado instrucciones a la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, para que elabore una nueva orden general que entrará en vigor en enero , coincidiendo con la asunción de la nueva gobernadora.

, coincidiendo con la asunción de la nueva gobernadora. Este cambio también busca alinear las políticas con los valores de la comunidad, enfocándose en disminuir el miedo y la desconfianza entre las comunidades de inmigrantes, asegurando que las personas se sientan protegidas al contactar a los servicios de emergencia o al reportar delitos sin el temor a ser deportadas.

Se confirmaron esfuerzos coordinados en Texas

Austin no figura sola en este nuevo contexto político. El alcalde de Houston, John Whitmire, también ha firmado una orden ejecutiva que restringe el contacto de la policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a casos de delitos graves que justifiquen la detención, prohibiendo la notificación de personas por infracciones menores de tráfico.

En ambas ciudades, los concejales demócratas están promoviendo que la colaboración con las agencias federales de control migratorio se limite al mínimo requerido por las leyes estatales actuales, como la SB4.