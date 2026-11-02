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¿A qué hora abren y cierran las urnas por las elecciones intermedias de EE. UU. del 3 de noviembre? Revisa los horarios por estados
Las elecciones intermedias en EE. UU. se realizan este martes 3 de noviembre. ¿Qué deben saber los votantes sobre los horarios de las urnas en los 50 estados?
Estados Unidos se encuentra en la etapa final de las elecciones intermedias, las cuales se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre de 2026, destacándose un aumento significativo en el voto anticipado presencial en estados como Míchigan, Ohio y Wisconsin. A continuación, información relevante, horarios y todo sobre estos 50 estados que participan de forma activa en esta esperada fecha.
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¿A qué hora abrirán los centros de votación?
Los centros de votación en Estados Unidos presentarán horarios variados este martes 3 de noviembre, día en que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para las elecciones intermedias de 2026. No existe un horario uniforme a nivel nacional, ya que cada estado tiene la facultad de fijar sus propios horarios. Asimismo, en ciertas ocasiones, las autoridades locales pueden implementar modificaciones a último momento, según el condado o el municipio.
Asimismo, se recomienda a los votantes que verifiquen los horarios de apertura y cierre de los centros electorales en su localidad antes de acudir a las urnas, pues las diferencias entre zonas horarias pueden ocasionar ciertas complicaciones en el desarrollo de la jornada electoral. Es importante mencionar que algunos centros en la costa este cerrarán por la tarde, otros en el centro y el oeste del país americano seguirán abiertos durante varias horas más.
Horarios generales de apertura y cierre de los 50 estados
- Alabama 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Alaska 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Arizona 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Arkansas 7:30 a. m. a 7:30 p. m.
- California 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Colorado 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Connecticut 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Delaware 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Florida 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Georgia 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Hawái 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Idaho 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Illinois 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Indiana 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Iowa 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Kansas 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Kentucky 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Luisiana 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Maine 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Maryland 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Massachusetts 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Michigan 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Minnesota 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Misisipi 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Misuri 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Montana 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Nebraska 8:00 a. m. (zona central) / 7:00 a. m. (zona de montaña) 8:00 p. m. (zona central) / 7:00 p. m. (zona de montaña)
- Nevada 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Nuevo Hampshire, es variable, según municipio. No antes de las 7:00 p. m.
- Nueva Jersey 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Nuevo México 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Nueva York 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Carolina del Norte 6:30 a. m. a 7:30 p. m.
- Dakota del Norte entre 7:00 y 9:00 a. m.
- Ohio 6:30 a. m. a 7:30 p. m.
- Oklahoma 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Oregón 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Pensilvania 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Rhode Island 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Carolina del Sur 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Dakota del Sur 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Tennessee. es variable, según condado 7:00 p. m. (zona central) / 8:00 p. m. (zona este)
- Texas 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Utah 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Vermont, entre 5:00 y 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Virginia 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Washington. es variable 8:00 p. m.
- Virginia Occidental 6:30 a. m. a 7:30 p. m.
- Wisconsin 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Wyoming 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Cabe precisar que estos horarios presentados son de carácter general y pueden experimentar ciertas modificaciones a nivel local. La lista no abarca el Distrito de Columbia, donde el horario de referencia se establece entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. Esta información fue publicada por la “Ballotpedia, State Poll Opening and Closing Times (2026)”.
¿Dónde consultar el horario de mi centro de votación?
Para verificar de manera confiable el horario de votación, es aconsejable que ingreses a la página oficial de la oficina electoral estatal o local. El sitio web USA.gov brinda a los votantes acceso a las autoridades pertinentes y ofrece información sobre la ubicación y los horarios de los centros de votación.
Asimismo, se pueden usar estas vías:
- USA.gov: Find your polling place. Esta herramienta permite localizar la oficina electoral correspondiente y consultar el centro asignado.
- National Association of Secretaries of State (NASS): Can I Vote?. Proporciona acceso a herramientas estatales para obtener información electoral.
- Ballotpedia: State Poll Opening and Closing Times (2026). Este sitio compila los horarios de apertura y cierre de los centros de votación por estado.
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