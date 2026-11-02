¡Gran preocupación en la comunidad! ICE Nueva Orleans, en conjunto con sus aliados de las fuerzas del orden bajo el programa 287(g), ha realizado una sorpresiva operación de control migratorio en el noroeste de Alabama, Estados Unidos, durante la semana del 19 de octubre. Esta drástica acción trajo como resultado el arresto y posterior expulsión de varios inmigrantes indocumentados que contaban con antecedentes penales. ¿Qué deben saber los extranjeros frente a estos últimos reportes?

ICE detiene a más de 180 inmigrantes ilegales en operación de 5 días en esta zona: algunos tienen antecedentes

El portal del ICE ha confirmado recientemente un número considerable de extranjeros indocumentados detenidos tras un último operativo migratorio que duró cinco días. Luego de la drástica acción, se conoció que muchos cuentan con antecedentes penales que incluyen delitos graves como agresión con agravantes, violencia doméstica, agresión sexual, ataques a agentes del orden , conducción bajo los efectos del alcohol y suplantación de identidad.

ICE detiene a más de 180 inmigrantes ilegales en operación de 5 días en esta zona.

Al respecto, Scott Ladwig, director interino de la oficina regional de ERO Nueva Orleans, resaltó el compromiso de la entidad con la seguridad comunitaria al identificar y arrestar a inmigrantes ilegales que representan un peligro. "Siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos colaboran con ICE. Juntos, nos enfocamos en localizar y deportar a quienes amenazan la seguridad de las comunidades del noroeste de Alabama", añadió.

Es importante saber que la operación, liderada por ERO Nueva Orleans, contó con el apoyo de agencias policiales locales bajo el programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos . Entre los detenidos se encuentran individuos con antecedentes que agravan la situación de seguridad pública:

Juan Batz Castro , un guatemalteco de 54 años, había sido deportado en dos ocasiones y fue arrestado por obstrucción a la justicia.

, un guatemalteco de 54 años, había sido deportado en dos ocasiones y fue arrestado por obstrucción a la justicia. Otro caso notable es el de Pedro Gómez Matías , un mexicano de 43 años y miembro de la pandilla Calle 18, quien había sido deportado siete veces y acumulaba múltiples cargos por violencia doméstica.

, un mexicano de 43 años y miembro de la pandilla Calle 18, quien había sido deportado siete veces y acumulaba múltiples cargos por violencia doméstica. Luis Rodríguez Guzmán , de 45 años, también fue detenido en Colbert, con antecedentes por imprudencia temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol.

, de 45 años, también fue detenido en Colbert, con antecedentes por imprudencia temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol. Otros arrestos incluyen a Mario Canelas Quintana , un hondureño de 37 años con antecedentes por violación y conducción bajo los efectos del alcohol, y a Pedro Gutiérrez , un guatemalteco de 46 años que había sido deportado tres veces y tenía antecedentes por suplantación de identidad.

, un hondureño de 37 años con antecedentes por violación y conducción bajo los efectos del alcohol, y a , un guatemalteco de 46 años que había sido deportado tres veces y tenía antecedentes por suplantación de identidad. En el condado de Lawrence, Félix Cortez-Ortiz , un mexicano de 45 años, fue arrestado por múltiples delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

, un mexicano de 45 años, fue arrestado por múltiples delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. Darwin Ordana, un hondureño de 29 años, y Miguel Francisco-Juan, un guatemalteco de 48 años, también fueron detenidos por diversos delitos y órdenes de deportación.

¿Cuál es la situación de ellos y a qué número comunicarse para denunciar algún acto delictivo?

Todos los inmigrantes indocumentados mencionados permanecen bajo custodia del ICE mientras se llevan a cabo los procedimientos migratorios correspondientes.

En tanto, si tienes información sobre actividades delictivas de algún extranjero en tu comunidad, puedes comunicarte con la línea de denuncias de ICE al (866) DHS-2-ICE (3472423) o completar el formulario de denuncia en línea.