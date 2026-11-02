¡Atención! Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que supuestamente embistió de forma deliberada a un hombre mexicano con su camioneta en una operación migratoria situada en el oeste del condado de Harris, se prevé que se entregue a las entidades correspondientes este lunes 2 de noviembre. ¿Por qué? ¿Cuál es su actual situación?

Agente del ICE acusado de embestir y herir a mexicano se entregaría HOY: esto se sabe del caso

Según lo declarado por su representante legal y lo expuesto por 'Click2 Houston', se ha conocido que Mario Alberto Morales presentará su entrega física en el Tribunal del Distrito 488 en horas de la mañana de este lunes 2 de noviembre del 2026 .

Recordemos que un gran jurado del condado de Harris, en Estados Unidos, había presentado cargos contra un agente del ICE en relación con un incidente vehicular que resultó en lesiones para un inmigrante. El viernes, un gran jurado del condado en mención formalizó una acusación contra Morales por el delito de agresión con agravantes mediante el uso de un arma mortal, vinculado a los hechos del 10 de octubre que resultaron en las lesiones graves de Miguel Parra Hernández.

La grabación realizada por la cámara corporal evidenció las secuencias que precedieron inmediatamente a sus cargos en contra. Un registro filmado a través de una cámara corporal, difundido hace poco, también logró captar momentos previos al suceso ocurrido en la proximidad de Clay Road y la autopista seis.

En la grabación, se percibió la voz de un agente pronunciando: "Tenemos a un fugitivo", en el preciso instante en que Parra Hernández dio la espalda a los funcionarios de inmigración y se puso en fuga. En una posterior instancia, la fiscalía había señalado que Morales condujo su vehículo de carga con la determinación de atropellar a Parra Hernández.

¿Qué cargos enfrenta Morales y qué pasará con su situación?

Muchos exigen que se rindan cuentas y se libere a los testigos tras la acusación formal contra un agente del ICE. Parra Hernández padeció lesiones de gran severidad en su extremidad inferior, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica.

Por su parte, Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, afirmó que la evidencia disponible, que abarca tanto grabaciones de cámaras corporales como de sistemas de vigilancia, constituye un respaldo sólido a la acusación penal formulada contra Morales.

La defensa del hombre ha rechazado todas las acusaciones. Su abogado ha precisado que todo fue un accidente y que su cliente nunca tuvo la intención de atropellar a Parra Hernández. Morales enfrenta un cargo de agresión con agravantes con arma mortal, un delito grave de segundo grado. Si termina siendo declarado culpable, enfrentaría dos y hasta veinte años de prisión.