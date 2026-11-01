ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: casi el 10 % de la población de ESTA CIUDAD habría sido arrestada y entregada al ICE

Una pequeña ciudad de Texas se ha convertido en el centro de la polémica debido a sus operativos migratorios. En Ingram, una localidad de apenas 1,900 habitantes, más de 100 personas habrían sido entregadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de un año. Esta cifra equivale a casi el 10 % de su población y ha generado preocupación entre las familias latinas, que denuncian vivir con miedo ante el riesgo de detenciones y separación familiar, además de haber tenido que realizar cambios drásticos en su vida cotidiana.

Casi el 10 % de la población de Ingram, Texas, fue arrestada y entregada al ICE

Ingram es una pequeña comunidad de Texas donde aproximadamente el 45 % de sus habitantes son latinos, según datos censales. Sin embargo, su reducido tamaño no ha impedido que se convierta en escenario de intensos operativos migratorios.

Según información de N+ Univision y una investigación de ProPublica, la policía de Ingram inició su colaboración con las autoridades federales a través del programa 287(g), que faculta a determinados agentes locales para intervenir en labores de aplicación de las leyes migratorias. La incorporación a este acuerdo fue promovida por el patrullero Jaron Alexander a finales de 2025 y habría respondido, en parte, a la posibilidad de obtener fondos federales para fortalecer una corporación policial que entonces contaba con apenas dos oficiales.

Tras formalizar el acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los patrulleros intensificaron los operativos en las carreteras de la localidad. En apenas 20 días, realizaron 162 paradas de tránsito y, en los dos meses siguientes, superaron el total de intervenciones vehiculares registradas durante todo el año anterior.

Para agosto de 2026, los registros citados en la investigación ya contabilizaban 194 incidentes relacionados con asuntos migratorios. Estas cifras han generado preocupación entre la población inmigrante en Estados Unidos, especialmente entre quienes residen en comunidades pequeñas, donde la presencia de las autoridades puede alterar rápidamente la vida cotidiana de sus habitantes.

ICE en Texas: arrestos de inmigrantes indocumentados generan temor y separan familias

Entre los casos que mayor indignación provocaron se encuentra el de Ulises Macías, detenido el 28 de diciembre de 2025 durante un operativo en carretera. Su arresto dejó en el lugar a su pareja y a su bebé recién nacido, de apenas dos semanas. Otro episodio que desató fuertes críticas fue la detención de Cinthya Carranza, madre soltera y solicitante de asilo, quien fue arrestada en un autolavado cuando se dirigía a llevar a sus hijos a la escuela.

La organización defensora de los derechos de los migrantes Will County Resistance también advirtió que los operativos están afectando la tranquilidad de Ingram. Según sus representantes, algunas personas han optado por no salir de sus hogares por temor a ser detenidas, incluso cuando cuentan con la ciudadanía estadounidense.

Katie Winer, portavoz de la organización, manifestó su preocupación por lo que considera un patrón de hostigamiento contra la comunidad hispana. "Muchas personas están siendo acosadas. Se trata de ciudadanos estadounidenses que, por ser hispanos o latinos, también son víctimas de este hostigamiento", advirtió.

El temor también ha comenzado a repercutir en la actividad económica de la localidad. Algunos trabajadores de la construcción estarían modificando sus rutas habituales para evitar la carretera Judson Highway, una medida que les supone al menos 90 minutos adicionales de viaje.

Los pequeños negocios tampoco escapan a las consecuencias. Cristina, propietaria de un restaurante, aseguró que la afluencia de clientes disminuye considerablemente, ya que muchos residentes dejan de salir con la misma tranquilidad. "Sí nos afecta bastante. Este es un pueblo muy chiquito y la mayoría de la gente que mirábamos como clientes desde el día 1, que abrimos, muchos de ellos ya no están aquí o tienen miedo de salir", relató.

La situación de Ingram vuelve a poner en el centro del debate el impacto de los acuerdos de cooperación entre las policías locales y el ICE. Mientras las autoridades continúan con sus estrategias de control migratorio, las familias latinas enfrentan un clima de incertidumbre que afecta no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y pequeños comerciantes.