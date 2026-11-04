ALERTA MÁXIMA para inmigrante en Estados Unidos: mexicano VISITA a su hijo en prisión y termina DETENIDO por ICE tras salir del penal

Lo que debía ser una visita familiar terminó en una difícil situación para una familia mexicana en Estados Unidos. Jesús Esparza, de 69 años, habría sido detenido por presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado 31 de octubre, cuando salía de una prisión de Santa Ana, California, donde había acudido a visitar a uno de sus hijos. El caso ha generado preocupación por las circunstancias del arresto y una posible colaboración entre las autoridades penitenciarias y los agentes migratorios.

ICE detiene a padre mexicano tras visitar a su hijo en una cárcel de Santa Ana

Según informó Telemundo 52, Jesús Esparza fue detenido cuando abandonaba la prisión de Santa Ana. Su hija, Adriana, relató que logró comunicarse con él por teléfono poco antes de que perdieran contacto. Durante la llamada, su padre le avisó que varios agentes de inmigración estaban afuera del recinto. Aunque ella le pidió que permaneciera dentro, recibió una noticia inesperada: "Hija, ya me agarraron", fueron las palabras que, según recordó, escuchó de su padre.

La familia asegura que el mexicano no tiene antecedentes penales, trabaja en el sector de la construcción y reside en Estados Unidos desde el año 2000. Por ello, sus seres queridos cuestionan los motivos de su detención y temen que sea deportado a México después de más de dos décadas viviendo en el país.

La situación también afecta a su hijo menor, de apenas 13 años, quien estaba bajo su cuidado. La familia perdió a la madre del adolescente en 2021 debido a una enfermedad, por lo que una posible deportación representaría una nueva separación familiar. "Mi hermanito me abrazaba y me decía: 'No llores'. Me dice: 'Papá va a regresar pronto'", relató Adriana al medio estadounidense.

Familia cuestiona posible colaboración entre autoridades locales e ICE en California

Además de exigir explicaciones sobre el arresto, los familiares buscan saber cómo los agentes migratorios conocían la presencia de Esparza en el penal. Su hija sospecha que alguien pudo haberles proporcionado información sobre las visitas anteriores de su padre a la prisión. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que respalden esa hipótesis.

El caso también generó preocupación entre funcionarios del condado de Orange por los alcances de la SB 54, conocida como la Ley de Valores de California. Esta normativa limita la colaboración de las autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración, incluido ICE, aunque contempla determinadas excepciones.

El supervisor del condado, Vicente Sarmiento, expresó su preocupación ante una posible colaboración que contravenga las disposiciones estatales. "Lo que nos preocupa a nosotros y al público es que, si hay asistencia, eso es una violación a la ley estatal", declaró a Telemundo 52.

El funcionario señaló que solicitó explicaciones a las autoridades locales. Según relató, estas le respondieron que desconocían lo ocurrido y aseguraron que su colaboración con las agencias federales se limita a los casos expresamente permitidos por la legislación.

Por su parte, Telemundo 52 informó que solicitó declaraciones a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange sobre el posible intercambio de información de reclusos y visitantes con ICE. Asimismo, consultó a la agencia migratoria sobre los motivos de la detención y la situación de Esparza. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones había respondido hasta la publicación del reporte.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron que el personal penitenciario proporcionara información sobre Esparza ni que incurriera en alguna infracción de la SB 54. Mientras esperan que se esclarezcan los hechos, sus familiares temen que el mexicano termine deportado y que su hijo de 13 años vuelva a enfrentar la ausencia de uno de sus padres.