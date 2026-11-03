ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente de ICE acusado de atropellar a un mexicano queda LIBRE tras pagar una FIANZA "baja"

El agente de ICE Mario Alberto Morales quedó en libertad tras pagar una fianza de US$30.000, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades el lunes 2 de noviembre. El oficial enfrenta cargos por presuntamente atropellar al inmigrante mexicano Miguel Parra durante un operativo migratorio en Estados Unidos. Aunque podrá afrontar el proceso judicial fuera de prisión, deberá cumplir varias restricciones.

Agente de ICE acusado de atropellar a inmigrante mexicano enfrenta hasta 20 años de prisión

Morales acudió a una Corte de Distrito junto a sus abogados para responder por el caso. Según los documentos judiciales, enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal, delito que podría acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión.

Las imágenes de una cámara de vigilancia y de la cámara corporal del agente registraron el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre. Durante el operativo, Morales habría utilizado su vehículo oficial para atropellar a Miguel Parra, quien sufrió varias fracturas en una pierna.

El caso ha generado preocupación entre los inmigrantes de Estados Unidos, tanto legales como indocumentados, por las circunstancias en las que se desarrolló el operativo migratorio y las consecuencias legales que enfrenta el agente involucrado.

¿Qué restricciones deberá cumplir el agente de ICE tras pagar su fianza?

Según N+ Univision 45 Houston, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, precisó que Morales no podrá acercarse ni comunicarse con Miguel Parra o los testigos arrestados durante el operativo. Además, tendrá prohibido portar armas de fuego mientras continúe en libertad bajo fianza.

Por su parte, la defensa sostiene que el agente es inocente y cuestiona la actuación de la fiscalía. Su abogado, Michael Wynne, consideró que el proceso responde a intereses políticos y declaró: "Es injusto que el agente Morales sea víctima de una política partidista, cuando solo intentaba hacer cumplir la ley federal".

El abogado penalista y exfiscal Christian Capitaine también se pronunció sobre los US$30.000 fijados como fianza. A su juicio, el monto es bajo y podría estar relacionado con la decisión de Morales de entregarse voluntariamente a las autoridades, lo que reduciría el riesgo de fuga.

Familia de Miguel Parra exige justicia

La decisión judicial provocó indignación en la familia del inmigrante mexicano. Rodolfo Parra, hermano de la víctima, expresó su rechazo a la fianza y pidió que se garantice la protección de Miguel. "La vida de mi hermano cambió para siempre y pedimos, de todo corazón, que se haga justicia y se proteja su bienestar", manifestó en un comunicado.

Kim Bruno, abogada de Miguel Parra, consideró que la entrega voluntaria del agente representa un avance en materia de rendición de cuentas. Sin embargo, insistió en que las autoridades deben garantizar una investigación transparente, teniendo en cuenta las lesiones, las intervenciones quirúrgicas y las pérdidas económicas que sufrió su representado.

Según N+ Univision 45 Houston, Morales manejaba un Jeep Grand Cherokee de ICE cuando inició la persecución del vehículo de Parra. El inmigrante mexicano reside desde hace más de 30 años en el condado de Harris y, de acuerdo con el fiscal Sean Teare, no registra antecedentes penales ni órdenes de deportación pendientes. Mientras tanto, el agente deberá presentarse nuevamente ante la Corte el próximo 2 de diciembre para continuar con el proceso judicial.