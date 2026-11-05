Walmart actualiza constantemente su lista de productos retirados del mercado la cual incluye artículos vendidos tanto en sus tiendas físicas como en línea. Esta lista se divide en diversas categorías, que abarcan desde alimentos hasta productos generales y medicamentos recetados.

Recientemente, se han registrado varios retiros de productos que son importantes para los consumidores . A continuación, te revelamos cuáles son y qué debes tomar en cuenta si los tienes en tu hogar.

Walmart: retiran estos productos del mercado pese a ser indispensables en cocina, dormitorio y más

Tal como expuso NJ.COM, estos fueron los productos que ya no se ofrecen por la página web ni en tiendas físicas en Estados Unidos:

DREO ha decidido retirar más de 338.000 calefactores eléctricos modelo DR-HSH015 debido a riesgos de incendio y quemaduras. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. advirtió que estos dispositivos pueden sobrecalentarse, lo que representa un peligro significativo. Hasta el momento, se ha reportado una lesión por quemadura y múltiples incidentes de incendios relacionados con estos calefactores.

debido a riesgos de incendio y quemaduras. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. advirtió que estos dispositivos pueden sobrecalentarse, lo que representa un peligro significativo. y múltiples incidentes de incendios relacionados con estos calefactores. Por otro lado, Harkla está retirando del mercado más de 25.000 columpios sensoriales debido a problemas con el gancho de techo, que puede desprenderse, generando un riesgo de caídas. La CPSC ha documentado 14 lesiones, incluidas conmociones cerebrales y fracturas, así como numerosos informes de desprendimientos del gancho.

debido a problemas con el gancho de techo, que puede desprenderse, generando un riesgo de caídas. La CPSC ha documentado 14 lesiones, incluidas conmociones cerebrales y fracturas, así como numerosos informes de desprendimientos del gancho. Asimismo, PILLANI ha retirado más de 25.000 almohadas de lactancia por el riesgo de asfixia, ya que estas pueden obstruir las vías respiratorias de los bebés. Aunque no se han reportado heridos hasta la fecha, la CPSC enfatiza la gravedad de esta situación.

por el riesgo de asfixia, ya que estas pueden obstruir las vías respiratorias de los bebés. Aunque no se han reportado heridos hasta la fecha, la CPSC enfatiza la gravedad de esta situación. Bodum USA está retirando 5,9 millones de cafeteras de émbolo debido a que las jarras de vidrio pueden romperse inesperadamente, causando quemaduras. La empresa ha recibido informes de lesiones y roturas durante el uso.

debido a que las jarras de vidrio pueden romperse inesperadamente, causando quemaduras. La empresa ha recibido informes de lesiones y roturas durante el uso. La FDA también ha emitido una advertencia sobre las barritas orgánicas para niños pequeños Once Upon A Farm Tractor Wheels, que representan un riesgo de asfixia. Este producto, que afecta a niños de entre 1,5 y 2,5 años, ha sido vinculado a varios incidentes que requirieron atención médica urgente.

¿Qué se ha aconsejado al respecto?

Si deseas saber más sobre cada uno de estos retiros, sus desembolsos y dudas, se recomienda consultar los avisos correspondientes de la CPSC y la FDA.