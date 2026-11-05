Una trabajadora de Walmart, de 21 años, fue asesinada a tiros mientras desempeñaba sus labores en la tienda, ubicada en Indiana, Estados Unidos. Las autoridades han señalado que el sospechoso de este crimen mantenía una relación sentimental con la víctima .

Dakota Norwood, quien residía en Chicago, se encontraba laborando en el establecimiento de Hammond la mañana del lunes, momento en el que se produjo el trágico incidente, tal como informó 'Chicago Sun-Times'. ¿Qué más se conoce?

Walmart: trabajadora fue asesinada durante su turno; policía sorprende con revelación

'Cleveland' y la prensa internacional compartieron el último informe de la policía de Hammond, en la que se reveló que Dorian Kevon Robertson, un joven de 22 años originario de Joliet, Illinois, se encuentra enfrentando cargos de homicidio por el asesinato de Norwood, tras una discusión que escaló a una pelea dentro de una tienda.

Según los investigadores y lo expuesto públicamente, Robertson utilizó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra la empleada . Un oficial de policía de Hammond, que se encontraba fuera de servicio y desempeñaba funciones como guardia de seguridad en el establecimiento, reportó el tiroteo poco después de las nueve de la mañana del lunes.

Las autoridades señalaron que el sospechoso ya había sido detenido al momento de la llegada de los agentes al lugar. No obstante, no se ha compartido más datos al respecto.

¿Qué se sabe del sospechoso?

Las autoridades mencionaron que la víctima y el agresor tenían un conocimiento previo, lo que indica que se trató de un incidente aislado y no de un tirador activo.

El atacante fue privado de su libertad de inmediato en el lugar por un oficial de policía que, en ese momento, se encontraba fuera de servicio desempeñando funciones como guardia de seguridad.