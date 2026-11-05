ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de York: hombre agrede verbalmente a un empleado y le muestra las nalgas

Un hombre de 59 años fue arrestado tras protagonizar un altercado con un trabajador de Walmart en el condado de York, Pensilvania. Según la Policía, el sujeto se negó a abandonar tranquilamente el establecimiento, insultó al empleado y, antes de abordar un autobús, le mostró las nalgas. El incidente ocurrió en Estados Unidos y también involucró a varios pasajeros del transporte público.

¿Qué ocurrió con el hombre arrestado en Walmart del condado de York?

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. del 28 de octubre en una tienda Walmart ubicada en East Market Street, en Springettsbury Township. Según los documentos judiciales, Kevin Joseph, de 59 años, fue invitado a retirarse del establecimiento por un empleado, pero reaccionó iniciando una discusión con él.

Después de salir del estacionamiento, el trabajador denunció que Joseph le mostró las nalgas y luego abordó un autobús de Rabbit Transit que se encontraba en la parada. Una vez dentro del vehículo, el hombre también comenzó a discutir e insultar a los pasajeros. Sin embargo, el conductor decidió no presentar cargos por el incidente, según la declaración jurada citada por CBS 21.

Kevin Joseph, de 59 años, fue expulsado de un Walmart en Springettsbury Township por un empleado.

La situación continuó durante la intervención policial. Al ser interrogado, Joseph hizo comentarios sobre el supuesto racismo en el condado de York y en Walmart. Incluso afirmó que "todos deberían regresar a sus países de origen", según consta en la denuncia penal.

¿Qué cargos enfrenta el hombre que insultó al empleado de Walmart?

Durante el interrogatorio, los agentes preguntaron a Joseph si había mostrado una parte de su cuerpo al trabajador. El hombre reconoció que le había enseñado el trasero y se refirió al empleado con el insulto "esa hija de puta".

Asimismo, la Policía indicó que el trabajador denunció que Joseph lo había llamado "racista de mierda" y le había exigido que regresara al lugar de donde provenía. Además, el hombre habría realizado comentarios discriminatorios sobre su origen en Baltimore y su identidad como hombre negro.

El empleado informó a los agentes que Joseph ya había protagonizado otros incidentes dentro de la tienda. Finalmente, el hombre fue trasladado a la prisión del condado de York y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de noviembre a las 8:55 a. m., según informó CBS 21.