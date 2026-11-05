ALARMA MÁXIMA en un Walmart de Norfolk: TIROTEO activa despliegue policial y deja tres detenidos

Un tiroteo reportado en el estacionamiento de un Walmart de Tidewater Drive, en Norfolk, Estados Unidos, provocó una intensa movilización policial y la evacuación de la tienda durante la tarde del miércoles. Las autoridades confirmaron la detención de tres personas involucradas y descartaron víctimas o heridos. El incidente continúa bajo investigación.

La Policía detuvo a tres personas tras un tiroteo en un Walmart de Norfolk

De acuerdo con la información difundida por WAVY, la Policía de Norfolk recibió una llamada cerca de las 3 p. m. que alertaba sobre un altercado con disparos en el estacionamiento del establecimiento. Un equipo del medio llegó aproximadamente a las 3:15 p. m. y encontró varias unidades policiales, así como cinta de seguridad que restringía el acceso a la zona cercana a la entrada.

Ante la emergencia, la tienda fue evacuada mientras los agentes atendían la situación. Posteriormente, las autoridades confirmaron la detención de tres personas de interés cerca del Walmart. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Tres personas fueron arrestadas tras un tiroteo en un Walmart de Norfolk.

La situación provocó momentos de angustia entre los clientes que realizaban sus compras. Jacquez Parks, quien se encontraba dentro del establecimiento, relató a 10 On Your Side que escuchó un fuerte estruendo y observó cómo una mujer mayor cayó al suelo. "Me aseguré de que estuviera bien. Todo el mundo corría en distintas direcciones, buscando dónde cubrirse y tratando de salir. Fue una locura; todos huían despavoridos", contó el testigo.

Parks también señaló que, tras salir del establecimiento, observó la evacuación de los trabajadores. Asimismo, expresó su alivio porque el incidente no dejó víctimas.

Walmart de Estados Unidos se pronuncia tras el tiroteo en Norfolk

Tras lo ocurrido, un representante de Walmart emitió un comunicado en el que reafirmó el compromiso de la compañía con la seguridad de sus trabajadores y clientes.

"La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Colaboraremos con las autoridades locales durante toda la investigación", señaló la empresa.

Según el reporte de WAVY, el establecimiento reabrió sus puertas durante un breve periodo después de la intervención policial. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del tiroteo en el Walmart de Estados Unidos. Las autoridades de Norfolk solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que se comunique con la línea de denuncias de la ciudad al 1-888-LOCK-U-UP.