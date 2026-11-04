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Alerta MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes federales CAPTURAN a 5 personas frente a un lugar familiar
Cinco personas fueron arrestadas por agentes de HSI cerca de un Food City en Arizona. ICE confirmó las detenciones, pero no dio más detalles.
Cinco personas fueron detenidas por agentes federales en las inmediaciones de un supermercado Food City, ubicado en Mesa, Arizona. El operativo se llevó a cabo el 3 de noviembre, cerca del cruce de Mesa Drive y Southern Avenue, y llamó la atención por la presencia de autoridades en una concurrida zona comercial. El caso también ha despertado el interés de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, ante las intervenciones de las agencias federales.
Agentes federales arrestan a cinco inmigrantes frente a un supermercado Food City en Mesa.
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Cinco personas fueron detenidas por agentes federales cerca de un supermercado Food City en Mesa
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó a Telemundo Arizona que cinco personas fueron arrestadas durante un operativo realizado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Según explicó el representante de ICE a dicho medio, el operativo estuvo dirigido a la detención de estas personas y formó parte de una investigación criminal que continúa en curso. "Estos arrestos forman parte de una investigación criminal en curso", precisó el portavoz, según Telemundo Arizona.
La intervención se realizó cerca del supermercado Food City, ubicado en una zona comercial de Mesa. Aunque el despliegue de agentes federales llamó la atención de los residentes, las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre el operativo.
Inmigrantes en Estados Unidos: ICE no revela la identidad de los cinco arrestados
Hasta el momento, ICE no ha divulgado la identidad de las personas arrestadas ni ha precisado qué presuntos delitos se investigan. Tampoco ha confirmado si los detenidos son inmigrantes indocumentados o cuentan con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.
HSI, organismo adscrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se especializa en investigar delitos y desarticular organizaciones criminales que operan a nivel transnacional.
Por ahora, las autoridades solo han confirmado los cinco arrestos. Mientras continúan las investigaciones, los inmigrantes en Estados Unidos y los residentes de la zona permanecen atentos a nuevos detalles sobre el operativo realizado cerca del supermercado Food City.
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