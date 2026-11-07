Recientemente, una gran multitud congregó frente a una vivienda en Cudahy, mientras agentes encubiertos de la policía de Fontana, California, ejecutaban una orden de registro relacionada con una investigación sobre narcóticos. No obstante, se protagonizó un caos en la zona. Es que, según lo expuesto por las autoridades, varios asistentes confundieron la operación con una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que llevó a algunos a grabar a los agentes con sus teléfonos celulares. ¿Qué se sabe al respecto?

Agentes de policía encubiertos fueron confundidos con agentes del ICE: se reportó caos

'ABC7' y otros portales internacionales, además de las autoridades, manifestaron que el 30 de octubre de 2026, en Cudahy, California, se llevó a cabo un incidente tenso cuando agentes encubiertos de la policía de Fontana fueron rodeados por una multitud enojada, quienes los confundieron con personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La confusión se dio mientras los oficiales, que pertenecen a la unidad de narcóticos, realizaban una orden de registro en una vivienda de la calle Live Oak. Aunque portaban chalecos tácticos con la palabra "Police" y sus placas identificativas eran visibles, el uso de vehículos sin logotipos oficiales llevó a los vecinos a pensar que se trataba de una operación migratoria.

La situación se intensificó de forma inmediata, impulsada por alertas en aplicaciones móviles que convocaron a entre 50 y 100 personas. A pesar de los esfuerzos del sargento Nathan Weiske, quien mostró su identificación y aclaró que no estaban realizando acciones relacionadas con ICE, la multitud se mostró reacia a colaborar, ocasionando caos y molestia en la comunidad.

Patrullas del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) llegaron para verificar la identidad de los oficiales, pero la hostilidad persistió. La protesta culminó en actos de vandalismo, donde se pincharon los neumáticos de al menos tres vehículos encubiertos y se causaron daños en carrocerías, entre otros inconvenientes.

Departamento de Policía de Fontana se pronuncia ante lo sucedido

Al respecto, el Departamento de Policía de Fontana reafirmó en un comunicado que no participa en las operaciones del ICE, excepto en casos de emergencia extrema que pongan en riesgo la seguridad pública.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que está realizando una investigación sobre los daños materiales ocasionados, con el objetivo de evaluar la posibilidad de presentar cargos por vandalismo.