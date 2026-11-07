Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron una polémica operación en una panadería ubicada en Union City, Nueva Jersey, donde detuvieron de forma insólita a un individuo en presencia de clientes y trabajadores del establecimiento. Este hecho ha llamado la atención en la zona. ¿Qué se conoce al respecto? ¿Cuál es la actual situación del inmigrante?

EE. UU.: agentes del ICE irrumpen en panadería de Union City y arrestan a hombre

Según lo expuesto por ABC7NY, esta situación se vivió en una panadería conocida como La Gran Vía, ubicada en Union City, Nueva Jersey, un miércoles de principios de noviembre de 2026, alrededor de las 11.00 a. m.

Según informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la prensa internacional, un hombre de origen hondureño, quien esperaba el autobús, se refugió en el local al percatarse de la presencia de agentes. Ante ello, agentes, con el rostro cubierto, ingresaron al establecimiento, rodearon al individuo y lo esposaron contra un mostrador, mientras empleados y clientes grababan la escena y solicitaban que cesaran la acción.

Tras lo sucedido, la entidad gubernamental confirmó públicamente que el detenido había ingresado al país de manera ilegal y que enfrentará un proceso ante un juez de inmigración . Cabe resaltar que, con el paso de las horas, la prensa y testimonios de familiares brindaron información adicional sobre la identidad del detenido. Se conoció que el operativo se desarrolló en menos de dos minutos.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron cómo el hombre ingresó de manera apresurada al establecimiento, seguido poco después por cuatro agentes de ICE. En el video se observa que el detenido fue sometido en el suelo y posteriormente esposado contra el mostrador, mientras los clientes y empleados del local expresaban su preocupación y gritos.

¿Qué revelaron sus familiares?

Se confirmó que el detenido, de nacionalidad hondureña, es padre de dos hijos y está casado. Su hermana declaró que el hombre estaba en proceso de regularizar su situación migratoria en el país.

En el momento de su detención, aguardaba tranquilamente el autobús que lo llevaría a su trabajo. Aunque el ICE ha afirmado que ingresó de manera irregular, las autoridades federales no han revelado que cuente con antecedentes penales ni han establecido una fecha para su audiencia.