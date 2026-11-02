¡Atención! Recientemente, la policía de Hammond, Indiana, respondió con total rapidez a un tiroteo fatal en el interior de una tienda Walmart de la zona. Las autoridades han confirmado que una joven trabajadora perdió la vida tras un altercado que se produjo en el establecimiento. ¿Qué más se sabe de este hecho? ¿El sospechoso fue detenido?

Violento tiroteo terminó con la vida de una mujer de 25 años en Walmart: sospechoso está bajo custodia

Según informes de 'NBC Chicago', se registró un tiroteo en el Walmart North Supercenter, localizado en 1.100 5th Avenue, Estados Unidos este 2 de noviembre, en horas de la mañana. El capitán Steve Kellogg del Departamento de Policía de Hammond también compartió más información del caso. Cabe resaltar que la tienda había abierto sus puertas al público a las 6 de la mañana.

La alerta sobre el incidente fue emitida por un agente fuera de servicio que se desempeñaba como guardia de seguridad en el establecimiento. En el lugar, se detuvo a un sospechoso, así como lo confirmó Kellogg. Las primeras investigaciones señalaron que el ataque mortal empezó tras una discusión entre un joven de 18 años y una empleada de 25 .

La disputa verbal se habría intensificado rápidamente, lo que llevó al agresor a disparar en varias ocasiones contra la mujer, quien lamentablemente perdió la vida a causa de las heridas. Tras el ataque, el sospechoso se movió a otros pasillos, donde dejó caer el arma y esperó a que los agentes llegaran para proceder con su arresto .

El incidente ha provocado una fuerte movilización policial, con la participación del Departamento de Bomberos de Hammond y el forense del condado de Lake. Algunas imágenes viralizadas en redes sociales mostraron una gran cantidad de vehículos patrulla en el estacionamiento del Walmart. Por su parte, un portavoz de la cadena, en conversación con el medio en mención, expresó su profundo pesar y aseguró que están colaborando con las autoridades correspondientes. No se reveló más del sospechoso.

¿Cuál es la actual situación de la tienda Walmart en Indiana?

Bajo este contexto, la policía ha informado que este suceso fue un hecho aislado y que no representa un riesgo para la ciudadanía actual ni para los trabajadores. No obstante, el establecimiento permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El Departamento de Policía de Hammond, a su vez, continuó expresando sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de la víctima, según un comunicado emitido por el capitán Kellogg. Este incidente sigue en curso.