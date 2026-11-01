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Alerta MÁXIMA en un Walmart de Royal Palm Beach: ARRESTAN a reincidente sexual tras protagonizar un nuevo acto de exhibicionismo
Un hombre de 57 años fue detenido por presuntamente exhibirse ante una mujer en Walmart y acumular denuncias similares en otros comercios de Florida.
Un hombre de 57 años fue detenido en Royal Palm Beach, Florida, luego de ser acusado de exhibirse indebidamente ante una mujer en el estacionamiento de un Walmart. El sospechoso, identificado como Ted Carl Rodarm Jr., registra antecedentes por episodios similares ocurridos en otros establecimientos comerciales de la zona, entre ellos un Costco en 2024. Su nueva detención vuelve a generar preocupación por la reiteración de este tipo de conductas en espacios públicos y los antecedentes que acumula el acusado.
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Arrestan nuevamente a sospechoso por exhibicionismo en Walmart de Royal Palm Beach
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, el incidente ocurrió el miércoles en el Walmart ubicado en el 9990 de Belvedere Road, en Royal Palm Beach. Rodarm, residente de Pahokee, enfrenta un cargo grave por exhibicionismo, agravado por su presunta reincidencia.
De acuerdo con los registros judiciales citados por WEAR Channel 3 News, una mujer encontró al sujeto al lado de un automóvil estacionado, fumando y con los pantalones entreabiertos. En un primer momento, creyó que solo se estaba ajustando la vestimenta, pero después habría notado que se volteó hacia ella con los genitales al descubierto.
La testigo afirmó que el incidente duró aproximadamente 30 segundos o menos. Al confrontarlo, el hombre supuestamente se disculpó en varias ocasiones antes de retirarse del lugar.
Los investigadores también indicaron que Rodarm abrió el maletero de su vehículo antes de marcharse, aparentemente para impedir que la mujer identificara la matrícula. Sin embargo, ella logró fotografiarla y entregó la imagen a las autoridades.
Ted Carl Rodarm Jr., de 57 años, fue acusado de exhibicionismo, un delito grave.
La investigación permitió vincular el automóvil con el sospechoso. Además, la mujer lo identificó mediante una rueda de reconocimiento fotográfica realizada el 27 de octubre. Como parte de las diligencias, los detectives también revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia y registros de reconocimiento de matrículas.
Antecedentes por exhibicionismo: historial del sospechoso en Royal Palm Beach
Los registros judiciales indican que Rodarm ya había sido investigado por hechos similares en establecimientos comerciales de Royal Palm Beach.
En julio de 2024, fue arrestado tras una denuncia por presuntos actos de exhibicionismo y masturbación en el estacionamiento de un Costco ubicado en Southern Boulevard. Un mes antes, otra mujer de 77 años había reportado un episodio similar en el estacionamiento de un supermercado Winn-Dixie, donde aseguró que el hombre se exhibió mientras la observaba.
Su historial judicial también registra antecedentes que se remontan a la década de 1990. Entre ellos figuran una condena de 1998 por un delito lascivo o indecente contra un menor y otra de 2022 por incumplir su obligación de registrarse como delincuente sexual.
En el caso más reciente ocurrido en el Walmart de Palm Beach, los detectives determinaron que la matrícula del vehículo vinculado a Rodarm coincidía con la registrada durante la investigación del incidente en Costco en 2024.
El hombre fue detenido el miércoles y enfrenta un cargo grave por exhibicionismo, agravado por reincidencia. Sin embargo, la aplicación de esta agravante aún depende de que las autoridades verifiquen una condena anterior que permita sustentarla.
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