ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS suma 2.200.000 ACCIONES MIGRATORIAS desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

La política migratoria de Donald Trump continúa endureciéndose en Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de extranjeros, tanto inmigrantes legales como indocumentados. El 29 de octubre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) acumula aproximadamente 2.200.000 acciones para revocar o cancelar estatus migratorios desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

USCIS intensifica las medidas migratorias contra los inmigrantes en Estados Unidos.

La cifra equivale a casi siete veces las acciones registradas durante los dos últimos años de la administración de Joe Biden. Sin embargo, esto no significa que todos los inmigrantes incluidos en el recuento hayan perdido definitivamente su estatus legal, ya que algunos procedimientos siguen pendientes o enfrentan obstáculos judiciales.

USCIS intensifica las medidas migratorias contra los inmigrantes en Estados Unidos

El anuncio del DHS refleja el alcance de las medidas migratorias implementadas durante el segundo gobierno de Donald Trump. Según información difundida por N+ Univision, las acciones de USCIS incluyen diversos procedimientos administrativos que pueden afectar la permanencia de los extranjeros en Estados Unidos.

Entre las principales medidas figura el intento de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de beneficiarios de 13 países. Sin embargo, algunas de estas decisiones permanecen suspendidas debido a demandas presentadas ante los tribunales.

Asimismo, USCIS ha iniciado procedimientos de deportación contra determinados extranjeros ante jueces de inmigración y eliminó la extensión automática de algunos permisos de trabajo. Este último cambio supone un desafío para quienes esperan una respuesta sobre la renovación de su autorización laboral.

Otra medida importante fue la cancelación de programas de libertad condicional migratoria (parole). Uno de estos mecanismos permitió que cerca de 500.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran a Estados Unidos por vía aérea.

Deportaciones de ICE y revocaciones de visas: otras medidas migratorias de Trump

El endurecimiento de los controles migratorios también se refleja en las cifras de deportaciones y revocaciones de visas. Aunque ambas medidas forman parte de la política migratoria del Gobierno, corresponden a procedimientos distintos de los contabilizados por USCIS.

Según un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre octubre de 2025 y el 24 de agosto de 2026 fueron deportados aproximadamente 421.182 extranjeros de Estados Unidos.

Por su parte, la Casa Blanca informó que las autoridades revocaron más de 300.000 visas. Entre ellas figuran alrededor de 4.000 permisos relacionados con casos de turismo de maternidad y 6.000 visas de estudiantes extranjeros que, según el Gobierno, estaban vinculados con actividades delictivas o terroristas.

En este contexto, N+ Univision informó sobre el alcance de las nuevas medidas migratorias y sus posibles efectos en los extranjeros que residen en Estados Unidos.

Es importante precisar que los 2,2 millones de procedimientos de USCIS, las deportaciones de ICE y las visas revocadas no deben sumarse como si correspondieran a personas diferentes. Se trata de estadísticas independientes que reflejan distintas acciones gubernamentales y que podrían incluir a un mismo extranjero en más de un registro.