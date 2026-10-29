Un juez federal ha establecido una reciente orden que impide a los agentes de inmigración en el sur de California realizar detenciones basadas únicamente en la apariencia étnica de las personas, especialmente si son latinas y pertenecen a la clase trabajadora.

Esta drástica decisión se fundamenta en la evidencia de una política no escrita que promovía la discriminación racial de manera oficialmente sancionada. La medida busca proteger los derechos de los extranjeros y garantizar un trato equitativo en el país americano. Aquí más detalles.

ICE NO podrá realizar detenciones discriminatorias por motivos raciales en esta zona

La jueza de distrito de California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, ha dictado una medida cautelar preliminar que restringe las detenciones por motivos de inmigración en el sur del estado. En su resolución, Frimpong hizo hincapié en una gran cantidad de pruebas presentadas por los demandantes, que incluían grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en los que agentes de inmigración usaban términos despectivos como 'tonk' y 'wet' para referirse a latinos.

Asimismo, la magistrada resaltó que, a pesar de los argumentos del Gobierno sobre la capacitación de sus agentes para cumplir con la ley, esto no puede eclipsar la evidencia de que, en la práctica, los agentes no siguen la normativa establecida. La orden judicial estipula que los agentes deben contar con una sospecha razonable antes de proceder con detenciones, prohibiendo el uso de estereotipos raciales como justificación para estas acciones.

Frimpong también precisó que, parecer latino y pertenecer a la clase trabajadora no constituyen motivos válidos para ser detenido, incluso si se comparte alguna característica con un objetivo previamente identificado.

Vale mencionar que el fallo no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de las políticas gubernamentales, y la administración Trump ha interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

¿En qué estados se establece esta nueva orden?

La disposición de Frimpong cuenta con vigencia en el Distrito Central de California, que incluye a Los Ángeles y sus alrededores, así como a los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.