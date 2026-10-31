¿Abuso de poder? Recientemente, un hombre fue llevado a un hospital en San José tras ser sometido a una inmovilización con una pistola de descargas eléctricas (taser) por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al momento de salir de la cárcel Elmwood, ubicada en Milpitas, California. ¿Cuál es su actual situación? ¿Qué se sabe de este caso?

Exrecluso recién liberado terminó hospitalizado e inmovilizado con pistola Taser por agentes ICE

Según informes de 'The Milpitas', un hombre fue llevado a un hospital en San José después de ser inmovilizado con una pistola de descargas eléctricas (taser) por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto ocurrió luego de salir de la cárcel Elmwood en Milpitas.

El hecho tuvo lugar la noche del miércoles 28 de octubre de 2026, entre las 10.00 y las 11.00 p. m. y, tal como señalaron activistas de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara, el hombre había sido liberado junto a otros tres individuos cuando un guardia de seguridad les solicitó que abandonaran el vestíbulo del penal.

Al salir, los hombres notaron la presencia de aproximadamente una docena de agentes de ICE, lo que los llevó a correr hacia un arroyo en la calle Abel para evitar ser interrogados y detenidos. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlos y utilizaron un taser contra uno de ellos, quien perdió el conocimiento y cayó al suelo.

El Departamento de Bomberos de Milpitas respondió a una emergencia en la zona, donde un paciente recibió atención inmediata. Luego, fue trasladado a los servicios médicos de emergencia (EMS) del condado para continuar con su tratamiento.

¿Cuál es su situación actual?

El hombre había sido admitido en el Hospital Regional de San José, donde, según activistas y la prensa internacional, continúa hospitalizado. Sin embargo, no se ha aclarado del todo su estado de salud ni su situación legal.

Por otro lado, la oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara informó sobre un aumento en la presencia de agentes federales de inmigración en las cercanías de la cárcel Elmwood y la cárcel principal de San José. A pesar de esto, enfatizó que no participan directamente en las detenciones, indicando que los agentes de ICE realizan sus operaciones en espacios públicos.