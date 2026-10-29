Una reciente filtración de datos, que salió a la luz en octubre de este año, ha puesto al descubierto información personal e inédita de más de 41.000 trabajadores y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Este ciberataque perjudica también a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los involucrados. ¿Ello favorece a los inmigrantes? Esto se sabe.

Filtran nombres de 41.000 agentes del DHS y del ICE: difunden ubicación de instalaciones

Según lo expuesto en 'Univisión' y 'Wired', últimas filtraciones de registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han expuesto información clave sobre más de 41.000 empleados y contratistas vinculados a esta entidad y sus agencias asociadas.

Los datos revelados son: direcciones de correo electrónico, números telefónicos y ubicaciones de oficinas, además de hacer referencia a sistemas internos y detalles confidenciales sobre programas de vigilancia y operaciones encubiertas. Ello preocupa por la privacidad de la información sensible.

Asimismo, se conoció que la plataforma de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) fue la que hizo pública la extensa base de datos que señala información de las agencias gubernamentales en mención. El colectivo hacktivista conocido como Departamento de Paz se atribuyó la responsabilidad de esta extracción de datos, usando una herramienta de búsqueda denominada Icepick, que facilita la consulta de nombres, oficinas y asignaciones.

El desglose de los afectados es alarmante: más de 21.000 registros pertenecen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras que alrededor de 10.000 están vinculados al ICE y su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Además, se han expuesto 6.200 registros de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y cerca de 1.000 de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), junto con personal de otras entidades.

¿Cuál fue el pronunciamiento del DHS al respecto?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó una posible brecha en sus sistemas y ha confirmado que está tomando medidas para abordar el incidente, aunque aún no ha determinado oficialmente la magnitud de los datos que han sido divulgados.

¿La filtración favorece a inmigrantes?

Pese a que los atacantes aseguraron que la filtración tenía como objetivo frenar el daño infligido por el gobierno y revelar las operaciones de deportación, los resultados no brindan una ventaja legal ni protección a la comunidad migrante.

En otras palabras, la filtración revela la estructura interna del control migratorio, no altera la situación legal, los derechos ni la vulnerabilidad que enfrentan las personas inmigrantes en su vida cotidiana.