Este fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó una operación de control migratorio en Rochester, Nueva York, la cual dejó como resultado la sorpresiva detención de tres individuos. Esta acción fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que es el encargado de supervisar las actividades de ICE en el país americano. ¿Ellos contaban con antecedentes? Esto se sabe.

Arrestan a tres personas en último operativo del ICE en esta zona

Según lo expuesto por 'Rochester First' y el reciente comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se confirmó la detención de tres individuos durante una reciente operación del ICE. Este hecho se dio el 23 de octubre.

Las personas arrestadas contaban con complicaciones legales. Uno de ellos es Juan González-Morán, un nicaragüense que, según la agencia, había sido deportado en múltiples ocasiones y acumulaba tres condenas por ingreso ilegal al país.

Durante el arresto, González-Morán supuestamente opuso resistencia, agrediendo a los agentes con mordiscos, golpes y patadas. Asimismo, el DHS identificó a José Wilmer Bautista Sabillon, un hondureño que ingresó a Estados Unidos en 2023 y que recibió una orden de deportación definitiva tras no asistir a una audiencia de inmigración.

La tercera persona detenida fue Nathanael Martínez-Guerara, originario de El Salvador. Hasta el momento, los tres se encuentran bajo custodia del ICE a la espera de su deportación.

¿Qué es la cuestionada deportación en Estados Unidos?

La deportación, conocida de forma legal como remoción, responde al procedimiento oficial mediante el cual el gobierno de EE. UU. expulsa a un ciudadano extranjero que ha infringido las normativas migratorias o penales del país.

Este proceso puede ser iniciado por diversas razones, incluyendo la falta de documentación adecuada, la comisión de delitos o el incumplimiento de condiciones de visa. La remoción implica una serie de pasos legales que garantizan el derecho a un debido proceso, aunque las consecuencias pueden ser severas, perjudicando la posibilidad de reingreso al país americano en el futuro.