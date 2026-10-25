Ha incrementado la deportación y arresto de personas extranjeras en el país americano, a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta actualización incluye a inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales graves o que han cometido infracciones menores, tales como violaciones de tránsito o posesión de marihuana. Esta tendencia se enmarca dentro de las nuevas políticas implementadas. Aquí más detalles.

ICE ha aumentado los arrestos y deportaciones por faltas menores e infracciones en EE. UU.

'The Marshall Project' difundió, a través de un reciente informe, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las detenciones y deportaciones de individuos incluso sin antecedentes penales graves, así como aquellos con infracciones menores, como violaciones de tránsito o posesión de marihuana, bajo el contexto de las políticas implementadas durante la administración de Trump.

Según lo expuesto, las deportaciones fueron en aumento notablemente entre inmigrantes cuya única condena ha sido una infracción de tránsito, como conducir sin licencia. Datos del portal web también informaron que miles de personas en esta situación han sido expulsadas rápidamente del país americano. Además, una gran parte de los detenidos y deportados por ICE no presentan antecedentes criminales significativos.

Con ello, y otros informes, se puso en evidencia el fuerte impacto de estas políticas, las cuales también traen repercusiones en niños y adolescentes. Aunque todavía resaltan los operativos enfocados en el narcotráfico, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la ACLU y el Immigration Legal Resource Center, han advertido que la aplicación de leyes federales sigue afectando a casos de posesión simple, incluyendo la marihuana.

¿Qué más se sabe sobre la ofensiva migratoria actual?

Estas revelaciones forman parte de una estrategia más amplia de control migratorio. Recordemos que, recientemente, la dirección de ICE ha informado que ha comunicado a sus agentes federales la necesidad de elevar los arrestos diarios a nivel nacional, estableciendo una meta de 3.000 detenciones por día.

Para mantener este ritmo operativo, la agencia ha ampliado sus contratos de reclusión y ha reabierto antiguas instalaciones carcelarias en varios estados. También se ha observado un impacto significativo en la población menor de edad; informes analizados en plataformas como 'France 24' mostraron que las detenciones de menores se duplicaron en el primer semestre de 2026, acumulando miles de niños expulsados desde el inicio de esta iniciativa.