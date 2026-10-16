¡Atención! Dos mujeres se encuentran detenidas en Santa Ana, al sur de California, tras ser acusadas por agentes federales de inmigración de EE. UU. (ICE) de haberlas seguido durante una operación de control migratorio. Ante esta situación, familiares, simpatizantes y representantes electos se reunieron frente al departamento de inmigración para pedir su pronta liberación. ¿Qué se conoce sobre este caso?

EE. UU.: dos mujeres terminan arrestadas luego que agentes del ICE las acusaran de acoso y persecución

Tal como informó 'NBC4 Los Ángeles', las detenciones de las dos mujeres en Santa Ana han causado preocupación en la comunidad, esto luego de la difusión del hecho en las redes sociales. La policía local informó que los arrestos se llevaron a cabo después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alertaran sobre sentirse amenazados por las mujeres, quienes supervisaban las actividades de control del ICE para el grupo Lucha Orange.

Según la versión oficial y lo expuesto por la prensa local, los agentes federales del ICE acusaron a Madison Crabill, de 25 años, y Adiline Tonoco, de 33 años, de acoso tras seguirlos desde La Habra hasta el edificio federal de inmigración en Santa Ana. Se desconoce más información sobre su nacionalidad.

Sus arrestos, ocurridos el miércoles, trajeron consigo el rechazo de familiares, simpatizantes y tres de los seis concejales de la ciudad, quienes se manifestaron en defensa de las detenidas. En paralelo, los fiscales del condado de Los Ángeles se encuentran evaluando los cargos relacionados con el caso de Eric Swalwell, en el marco de una investigación del sheriff.

Por su parte, John Crabill, padre de Madison, defendió a su hija, afirmando que siempre han promovido la defensa de los derechos constitucionales. "Nunca me he sentido más orgulloso de que mi hija defienda los derechos de todos nosotros", expresó.

¿Cómo así se llevó a cabo sus detenciones y cuál es la situación de cada una?

Crabill y Tonoco fueron detenidas por resistirse, demorar u obstruir la labor de un agente del orden público, así como por acoso y conspiración criminal. Ambas mujeres continúan bajo custodia y han decidido contratar representación legal.

'NBC4' intentó comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener una declaración o algún dato extra, además de contactar a la policía de La Habra para esclarecer si estaban informados sobre el presunto incidente ocurrido en su jurisdicción. Sin embargo, no ha logrado recibir respuesta de ninguna de las dos entidades.