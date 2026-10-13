GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DESPIDEN a profesor de Texas por AMENAZAR a un alumno hispano de 12 años con llamar al ICE

Un alarmante caso de discriminación conmocionó a la comunidad escolar de San Antonio, Texas, luego de que un docente sustituto fuera apartado de su cargo tras amenazar a un estudiante con reportarlo ante las autoridades migratorias. El caso salió a la luz cuando la madre del menor, de 12 años, recibió un mensaje en el que su hijo le pedía que no lo llevara al entrenamiento deportivo por temor a ser detenido.

Según información confirmada por la cadena N+ Univision, la administración del plantel educativo actuó de inmediato y apartó al docente involucrado. Entretanto, organizaciones y defensores de los inmigrantes en Estados Unidos alzan la voz para denunciar el impacto emocional que este tipo de hostigamiento genera entre los estudiantes de las escuelas públicas.

Apartan a profesor que amenazó con llamar a ICE a un alumno hispano de 12 años en Texas

El incidente ocurrió en la escuela secundaria Sam Rayburn, una institución en la que el 86 % del alumnado pertenece a la comunidad hispana. Tras la denuncia presentada por la familia del menor, las autoridades del distrito escolar tomaron medidas contundentes para proteger la integridad y garantizar la seguridad de sus estudiantes.

En declaraciones exclusivas a N+ Univision, Barry Perez, superintendente adjunto de Comunicaciones del distrito escolar, detalló las medidas adoptadas contra el educador: "Puedo confirmar que un estudiante presentó una denuncia contra un profesor sustituto. También puedo confirmar que el docente fue retirado inmediatamente del centro escolar y que su condición de profesor sustituto quedó suspendida mientras se lleva a cabo la investigación".

La madre del adolescente, Amanda San Miguel, reveló que su hijo quedó profundamente traumatizado tras el episodio de intimidación y que presenta síntomas de ansiedad, por lo que ha expresado su deseo de no regresar al colegio. Este tipo de situaciones refleja el clima de tensión e incertidumbre que enfrentan los hispanos en diversas regiones de Estados Unidos, donde los discursos sobre deportaciones repercuten directamente en el bienestar emocional de los niños.

La Constitución de EE. UU. protege el derecho a la educación de los inmigrantes indocumentados

Más allá del rechazo social hacia las actitudes xenófobas que enfrentan las familias latinas, los expertos recuerdan que la legislación estadounidense protege el derecho a la educación de todos los niños en edad escolar, independientemente de su estatus migratorio. El hostigamiento que implica amenazas de denunciar a los estudiantes ante organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los centros educativos contraviene principios jurídicos fundamentales.

En declaraciones a N+ Univision, el abogado especializado en derecho migratorio Ezequiel Hernández destacó el respaldo legal que protege el derecho a la educación de los menores: "Hasta el final de la educación secundaria (12.º grado), prevalece su derecho constitucional a la educación. Aunque no está establecido textualmente, este derecho se sustenta en la Decimocuarta Enmienda, que recoge la Cláusula de Igual Protección y obliga a los estados a garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción la misma protección de las leyes".

El letrado agregó que la Corte Suprema de Estados Unidos sentó un precedente histórico sobre este tema con el fallo emitido en el caso "Plyler v. Doe", en la década de 1980. "La Suprema Corte de los Estados Unidos sentó una importante jurisprudencia sobre el derecho a la educación pública de las personas que no cuentan con estatus migratorio regular. Por lo tanto, su derecho a asistir a la escuela está garantizado".

Con este respaldo legal, queda establecido que los inmigrantes indocumentados en edad escolar tienen derecho a asistir a las escuelas públicas. El preocupante caso de San Antonio reabre el debate sobre la vulnerabilidad de los menores frente a las políticas de control migratorio en Estados Unidos y refuerza la necesidad de garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de discriminación para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio.