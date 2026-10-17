¿Pudo pasar una tragedia? Un conductor que intentaba evadir un control vehicular realizado por agentes del ICE ocasionó recientemente un accidente al estrellarse contra la cerca perimetral de una escuela primaria en San Antonio, Texas, EE. UU. Este incidente expone la preocupación por la seguridad en las cercanías de instituciones educativas, especialmente en situaciones que involucran persecuciones policiales. ¿Cuál es su actual situación?

Sospechoso huye y su auto termina estrellándose contra escuela tras ser perseguido por agentes del ICE

El jueves 15 de octubre de 2026, a las 7.30 a. m., se llevó a cabo un incidente en la intersección de McCullough Avenue y Loop 410, donde agentes del equipo de operaciones de fugitivos de San Antonio intentaron detener un auto. El conductor, al ignorar las órdenes, escapó corriendo y dejó su vehículo encendido, lo que provocó que el coche sin conductor avanzara por la calle, impactando a otro coche antes de estrellarse contra la cerca de la Escuela Primaria Ridgeview.

Según los reportes de KSAT.COM y otros portales, los detalles más alarmantes de este hecho se encuentran la fuga de los sospechosos. El conductor del primer vehículo huyó a pie, mientras que el conductor del segundo auto afectado también abandonó la escena. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambos individuos continúan prófugos, y se sospecha que el conductor inicial se encuentra en el país de manera indocumentada.

No obstante, afortunadamente, las autoridades escolares y federales confirmaron que no hubo heridos ni dentro del plantel ni en la vía pública durante el incidente. Cabe precisar que este evento se suma a una serie de operativos migratorios recientes en Texas, los cuales han ocasionado diversas reacciones y protestas locales sobre la seguridad de las persecuciones en áreas urbanas y escolares.

¿Cuáles son los protocolos actuales de persecución del ICE en zonas públicas?

Los protocolos vigentes del ICE establecen una prohibición absoluta de las persecuciones vehiculares a alta velocidad en cualquier situación. Esta normativa fue reforzada mediante una directriz interna de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO), que ha modificado de manera significativa las reglas relacionadas con las detenciones de tráfico y las intervenciones en la vía pública.

La implementación de estas medidas tiene como objetivo garantizar la seguridad tanto del público como de los agentes, en respuesta a varios incidentes graves y tiroteos registrados en ciudades como Houston y Austin, Texas.