MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esta es la POSTURA de JD Vance ante los abusos de los agentes de ICE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, admitió que algunos agentes federales encargados de la inmigración pueden incurrir en errores y afirmó que la administración de Donald Trump debe investigar estos casos y aplicar sanciones cuando se comprueben irregularidades. Sus declaraciones tienen lugar en un contexto de cuestionamientos a los operativos migratorios y al uso de la fuerza por parte de las autoridades en el país, tras incidentes en los que han fallecido inmigrantes y ciudadanos estadounidenses durante intervenciones de agentes federales.

JD Vance reconoce que agentes de ICE pueden cometer errores y afirma que el Gobierno debe investigar los casos

Durante un foro ciudadano celebrado en Michigan junto a Tony Dokoupil, presentador de CBS Evening News, el vicepresidente defendió la labor de la mayoría de los funcionarios migratorios, aunque reconoció que algunos pueden incurrir en actuaciones indebidas.

Según informó N+ Univision, Vance señaló que las autoridades deben actuar cuando se detectan posibles irregularidades en las agencias federales. "Y, obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca", afirmó el vicepresidente durante el encuentro, cuya transmisión estaba prevista para el sábado.

Vance describió a la mayoría de los agentes como servidores comprometidos con su país, aunque reconoció que no todos actúan correctamente. Asimismo, aseguró que la administración ha investigado denuncias y aplicado medidas disciplinarias en determinados casos. "Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE", declaró.

Sin embargo, el vicepresidente evitó mencionar incidentes específicos o precisar cuáles considera las faltas más graves. Al ser consultado sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), explicó que algunos casos no se hacen públicos porque deben abordarse mediante investigaciones formales y procesos judiciales.

Muertes y operativos migratorios intensifican las críticas contra ICE en Estados Unidos

Las declaraciones de JD Vance se producen en un contexto en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrentan cuestionamientos por diversos incidentes registrados durante los operativos migratorios.

Entre los casos más destacados figuran las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de agentes federales durante protestas en Minnesota a principios de este año. Según la información consignada en el reporte, no se habían presentado cargos penales en ninguno de los dos casos, mientras que el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre la muerte de Pretti.

También se han reportado otros incidentes que involucran a personas de distintas nacionalidades. En mayo, un agente del ICE mató a tiros a un colombiano de 25 años que se encontraba dentro de su automóvil en Maine. En septiembre, otro agente migratorio disparó por la espalda a un ciudadano venezolano en Austin, Texas.

A estos hechos se suma el caso de Oscar Belgal, originario de República Dominicana, quien recibió un disparo en el cuello durante un operativo migratorio en Nueva York. Según el reporte, el hombre viajaba en un vehículo en cuyo asiento trasero se encontraba un niño de cinco años.

Durante esa misma semana, un vehículo conducido por agentes del ICE atropelló a un ciudadano mexicano y le causó lesiones en el condado de Harris, Texas.

En el caso de Renee Good, el agente Jonathan Ross, identificado como el autor de los disparos que acabaron con su vida, fue suspendido de sus funciones poco después del incidente. Meses más tarde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó si el funcionario había sido reasignado a ese estado. En esa ocasión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no reveló dónde estaba desempeñando sus funciones.

En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió la labor de la mayoría de los agentes federales, aunque reconoció la responsabilidad institucional ante posibles irregularidades. No obstante, sus declaraciones no precisaron cuáles considera los casos más graves ni ofrecieron detalles adicionales sobre las investigaciones mencionadas.

Para los inmigrantes en Estados Unidos, tanto aquellos que cuentan con estatus legal como quienes se encuentran en situación migratoria irregular, el debate sobre la actuación del ICE sigue siendo de especial relevancia, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los procedimientos de detención, el uso de la fuerza y los mecanismos para exigir responsabilidades a los agentes federales.