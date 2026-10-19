ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: difunden IDENTIDAD de agente del ICE ARRESTADO Y BALEADO; enfrenta cargos por agresión
Tras ser baleado por un adulto mayor, agente del ICE fue detenido en California. ¿Qué se conoce además de su estado de ebriedad y comportamiento agresivo?
Se reveló que el agente del ICE, originario de McAllen, fue baleado en Fresno, California, tras un incidente en el que se encontraba ebrio y agresivo. El hombre de 72 años, quien disparó en defensa propia, temió por su vida después de que el efectivo agrediera tanto a él como a su hija. ¿Cuáles son los cargos que enfrenta la autoridad y qué se reveló sobre él? ¿Será veta de la agencia?
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Exponen identidad de agente del ICE arrestado y baleado por adulto mayor; estos son los cargos que enfrenta
Según 'MYRGV', 'Fresno Bee' y otros portales internacionales, el martes 13 de octubre, David González III, de 32 años, fue formalmente acusado de agresión con agravantes, vandalismo, abuso de ancianos y lesiones, enfrentando una posible condena de hasta 4 años y ocho meses de prisión si es hallado culpable.
Durante su comparecencia ante el tribunal, González se declaró inocente mientras se encontraba esposado a una silla de ruedas. Recordemos que estos hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando la policía de Fresno recibió reportes al 911 sobre un disparo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a González ya esposado y con una herida de bala en el abdomen.
La investigación inicial indicó que el acusado, un agente federal fuera de servicio del ICE, había estado durmiendo en el césped de la propiedad. La situación se desencadenó cuando la hija del propietario regresó a casa y descubrió a González en el jardín.
Al informar a su padre, este salió para pedirle que se marchara. No obstante, González, visiblemente ebrio y alterado, agredió al hombre de 72 años, causándole múltiples lesiones. Al intentar intervenir, la hija también fue atacada, lo que llevó al propietario a disparar a González. Posteriormente, el novio de la hija, un policía fuera de servicio, llegó al lugar y logró esposar al agresor. La policía de Fresno confirmó que el dueño del arma tenía la posesión legal y no enfrentará cargos.
Más detalles sobre los cargos que enfrenta el agente del ICE y su situación
La Fiscalía presentó formalmente cuatro cargos en contra de González, que incluyen tres felonías y un delito menor. Las acusaciones y su situación a continuación:
- Agresión por medios que pueden causar lesiones graves.
- Abuso de ancianos hacia un propietario de 72 años.
- Vandalismo por daños que superan los $400 en el vehículo de un vecino.
- Lesiones físicas, también conocidas como batería.
- Su fianza fue establecida en $37.000, con la condición de que no abandone el estado de California en caso de ser liberado.
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