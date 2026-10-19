Se reveló que el agente del ICE, originario de McAllen, fue baleado en Fresno, California, tras un incidente en el que se encontraba ebrio y agresivo. El hombre de 72 años, quien disparó en defensa propia, temió por su vida después de que el efectivo agrediera tanto a él como a su hija. ¿Cuáles son los cargos que enfrenta la autoridad y qué se reveló sobre él? ¿Será veta de la agencia?

Exponen identidad de agente del ICE arrestado y baleado por adulto mayor; estos son los cargos que enfrenta

Según 'MYRGV', 'Fresno Bee' y otros portales internacionales, el martes 13 de octubre, David González III, de 32 años, fue formalmente acusado de agresión con agravantes, vandalismo, abuso de ancianos y lesiones, enfrentando una posible condena de hasta 4 años y ocho meses de prisión si es hallado culpable.

Durante su comparecencia ante el tribunal, González se declaró inocente mientras se encontraba esposado a una silla de ruedas. Recordemos que estos hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando la policía de Fresno recibió reportes al 911 sobre un disparo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a González ya esposado y con una herida de bala en el abdomen.

La investigación inicial indicó que el acusado, un agente federal fuera de servicio del ICE, había estado durmiendo en el césped de la propiedad. La situación se desencadenó cuando la hija del propietario regresó a casa y descubrió a González en el jardín.

Al informar a su padre, este salió para pedirle que se marchara. No obstante, González, visiblemente ebrio y alterado, agredió al hombre de 72 años, causándole múltiples lesiones. Al intentar intervenir, la hija también fue atacada, lo que llevó al propietario a disparar a González. Posteriormente, el novio de la hija, un policía fuera de servicio, llegó al lugar y logró esposar al agresor. La policía de Fresno confirmó que el dueño del arma tenía la posesión legal y no enfrentará cargos.

Más detalles sobre los cargos que enfrenta el agente del ICE y su situación

La Fiscalía presentó formalmente cuatro cargos en contra de González, que incluyen tres felonías y un delito menor. Las acusaciones y su situación a continuación: