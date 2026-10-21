EXCELENTES NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: San Francisco EXIGE FONDOS de emergencia para defender a los detenidos por ICE

San Francisco, California, busca reforzar la defensa legal de los inmigrantes ante las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un reciente arresto, captado por cámaras de vigilancia en el barrio de South of Market, reavivó los reclamos de funcionarios locales y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que exigen fondos de emergencia para ampliar la asistencia jurídica y fortalecer la respuesta comunitaria ante las acciones de las autoridades migratorias.

San Francisco exige fondos de emergencia para la defensa legal de inmigrantes detenidos por el ICE

De acuerdo con un reporte de CBS San Francisco, un video de vigilancia captó el momento en que agentes enmascarados del ICE detuvieron a un hombre el lunes en el barrio de South of Market. Durante el procedimiento, el individuo protestó y afirmó ser ciudadano estadounidense. "¡Deja de tocarme! ¡Deja de tocarme! ¡Estás violando mis derechos como ciudadano estadounidense!", gritó el hombre, según las imágenes difundidas.

El caso llevó a un grupo de supervisores de San Francisco y a organizaciones de asistencia legal a insistir en la necesidad de aprobar fondos extraordinarios para brindar apoyo a las personas afectadas por las medidas migratorias en Estados Unidos.

Durante una declaración frente al Ayuntamiento el martes, la supervisora Jackie Fielder sostuvo que la ciudad debe mantener su oposición a las acciones federales que considera intimidatorias para la comunidad inmigrante. "Defenderemos nuestra ciudad santuario no solo con palabras, sino con hechos", afirmó Fielder, quien destacó que las políticas de protección deben contar con respaldo económico para garantizar una asistencia efectiva.

Por su parte, el supervisor Bilal Mahmood advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podrían tener estas operaciones. "No nos engañemos: la intención de nuestro Gobierno federal es intimidar", manifestó.

El reclamo de las autoridades y las organizaciones de San Francisco, California, busca fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante posibles nuevos incidentes. La iniciativa pretende garantizar que las personas afectadas por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciban orientación y asistencia legal de manera oportuna.

Inmigrantes en San Francisco: asistencia legal y apoyo para personas detenidas por el ICE

La solicitud de fondos busca ampliar los servicios jurídicos y brindar apoyo a la Red de Respuesta Rápida de San Francisco, una coalición comunitaria que responde a las acciones de control migratorio y orienta a las personas que necesitan asistencia.

Sus integrantes advierten que, sin recursos suficientes, tanto las personas inmigrantes indocumentadas como otras afectadas por las operaciones migratorias podrían enfrentar dificultades para obtener representación legal, conocer sus derechos e identificar los servicios de asistencia disponibles.

La detención ocurrida el lunes evidenció la preocupación de la coalición por la urgencia de la situación, aunque todavía no se conocen con certeza las circunstancias del arresto. La identidad del hombre no ha sido revelada públicamente y las imágenes disponibles no permiten determinar qué provocó el enfrentamiento. En un momento de la grabación, se escucha a una persona acusarlo de haber corrido, a lo que él responde que no lo hizo y reitera que es ciudadano estadounidense.

La Red de Respuesta Rápida informó que logró poner al detenido en contacto con un defensor público y proporcionarle acceso a otros recursos de apoyo.