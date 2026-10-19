El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó el sensible fallecimiento de un ciudadano mexicano de 56 años, quien fue encontrado inconsciente en su celda, dentro de un conocido centro de detención en EE. UU. Este trágico suceso marca la séptima muerte registrada en Texas en lo que va del año, mientras la persona se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). AQUÍ los detalles.

Mexicano fue hallado muerto en cuestionado centro de detención de ICE, ¿fue negligencia?

Según informes de 'The Texas Tribune', Emiliano Andrade-Covarrubias fue encontrado inconsciente por el personal del Centro de Procesamiento de Río Grande durante una revisión de seguridad a las 10.00 a. m. del sábado 17 de octubre.

El político Henry Cuellar señaló que, a pesar de que se le practicó reanimación cardiopulmonar al extranjero y se llamó a los servicios de emergencia, no logró sobrevivir. Con ello, Andrade-Covarrubias se convierte en la séptima persona fallecida este año bajo custodia del ICE en Texas.

Asimismo, el hombre en mención es la segunda persona que pierde la vida en un centro de detención de ICE en Laredo en 2023, tras el deceso de Félix Alcorta-Rodríguez, un mexicano de 63 años, el 19 de junio.

Por su parte, GEO Group y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no han respondido al respecto. La hija de Andrade-Covarrubias, Estefani Andrade, manifestó al portal que su familia no ha recibido información de las agencias federales, y que se enteraron de su muerte a través del médico forense del condado de Webb, quien está llevando a cabo la autopsia.

¿Qué dijo la hija del hombre que fue encontrado sin vida en centro?

Estefani Andrade, de 29 años y ciudadana estadounidense, indicó que planean visitar el centro de detención este lunes 19 de octubre para recoger las pertenencias de su padre. Andrade-Covarrubias, quien residió en Dallas durante décadas y trabajaba como contratista, había estado viajando entre Estados Unidos y México con el objetivo de construir una casa en su país natal.

Su hija mencionó que fue detenido en junio al regresar de México en autobús y que, durante su tiempo en detención, su salud se deterioró notablemente, perdiendo peso y no luciendo igual que en las videollamadas familiares.