ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: VIDEO muestra la DETENCIÓN de un abuelo por ICE frente a su NIETO CON AUTISMO

La detención de José Luis Arias, un abuelo que acompañaba a su nieto con autismo al trabajo de su madre, ha generado preocupación entre las familias inmigrantes en Estados Unidos. El procedimiento tuvo lugar el 20 de octubre en Airway Heights, cerca de Spokane, en el estado de Washington, y fue denunciado por Jennyfer Mesa. Según informó Qué Pasa Media Network, el menor presenció cómo presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevaban a su abuelo, pese a que se les pidió que no lo arrestaran frente al niño.

Denuncian que ICE arrestó a un abuelo frente a su nieto con autismo

De acuerdo con el relato de Mesa, José Luis Arias acompañaba a su nieto al lugar de trabajo de la madre del menor cuando fue interceptado por presuntos agentes de ICE. Al percatarse de la situación, el hombre habría pedido que no lo detuvieran frente al niño, quien tiene autismo y otras necesidades especiales. Sin embargo, los agentes continuaron con el procedimiento.

La situación tomó por sorpresa a la familia. Una compañera de trabajo de la madre la llamó para alertarla sobre lo ocurrido, por lo que acudió al lugar y llegó justo cuando los agentes se llevaban a su padre.

Mesa señaló que Arias tenía un asunto pendiente relacionado con su proceso migratorio, pero no una orden de arresto por delitos penales. Este caso vuelve a poner en debate las detenciones migratorias en Estados Unidos y su impacto en las familias, especialmente cuando involucran a menores con necesidades especiales.

La historia de la familia inmigrante y su tragedia en EE. UU.

La familia de Arias ya había aparecido en un reportaje publicado por The Spokesman-Review en 2021, que narró su recorrido desde Honduras hasta Spokane en busca de atención médica para una de sus hijas.

En abril de 2019, Dania Salgado, esposa de Arias, salió de Honduras con sus tres hijas para buscar tratamiento contra la leucemia de Danna, la menor de ellas. Para financiar el viaje, vendió su vivienda y emprendió un recorrido impulsado por la esperanza de salvar la vida de la niña.

Tras pasar por Atlanta, la familia llegó a Spokane en enero de 2020 con el apoyo de miembros de la comunidad. Danna recibió dos trasplantes de células madre, pero falleció el 23 de enero de 2021, a los 10 años.

"Era el centro de mi vida", recordó Salgado al hablar de su hija. La madre conservó sus cenizas con la intención de llevarlas consigo incluso si debía regresar a Honduras. En ese momento, también esperaba apelar la decisión que rechazó su solicitud de asilo.

La nueva detención de Arias vuelve a poner en el foco la situación de esta familia y las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados durante sus procesos migratorios. El caso genera preocupación por el posible impacto emocional en el menor y reabre el debate sobre las actuaciones de ICE y sus consecuencias para las familias que viven en Estados Unidos.