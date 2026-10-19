¡Atención! Un juez federal ha establecido recientemente una restricción temporal sobre las redadas de agentes de inmigración en obras de construcción privadas en el sur de Alabama. Esta decisión se realiza tras la detención en tres ocasiones de un trabajador de la construcción, ciudadano estadounidense, que responde al nombre de Leo Venegas.

La medida busca proteger los derechos de los trabajadores en el sector, garantizando que las acciones de los agentes de inmigración se realicen con el debido proceso y bajo orden judicial. ¿Qué se debe tomar en cuenta?

EE. UU.: bloquean redadas del ICE en obras de construcción sin orden judicial en Alabama

Según 'Univisión' y otros portales internacionales, un juez federal en Estados Unidos ha dictaminado una orden temporal que frena e impide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza realizar redadas sin una orden judicial en obras de construcción privadas en Alabama.

Esta inesperada decisión, emitida el 21 de septiembre de 2026 por juez Jeffrey U. Beaverstock de la Corte Federal del Distrito Sur de Alabama, comenzó a regir el 22 de septiembre.

Entre los aspectos más destacados de la resolución se encuentran la suspensión de tres prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A continuación, te mencionamos cuáles son:

En primer lugar, se establece que los agentes migratorios no podrán acceder a sitios de construcción privados sin una orden judicial válida o el consentimiento del propietario.

sin una orden judicial válida o el consentimiento del propietario. Se prohíbe la detención de trabajadores basándose únicamente en sospechas generales , exigiendo un fundamento individualizado que justifique la acción.

, exigiendo un fundamento individualizado que justifique la acción. Por último, se ordena que cualquier persona que presente evidencia válida de ciudadanía o de estatus legal en el país americano, como una identificación REAL ID, debe ser liberada de inmediato.

¿Qué se conoce del caso de Leo Venegas?

La decisión judicial surge a raíz de una demanda interpuesta por Leonardo García Venegas, o también conocido como Leo Venegas, un trabajador de la construcción de origen latino y ciudadano estadounidense, quien alegó haber sido detenido de manera injustificada en tres ocasiones por agentes federales, a pesar de presentar su identificación.

El tribunal concluyó que las políticas cuestionadas podrían infringir la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones irrazonables. Asimismo, se ha abierto la posibilidad de que este caso avance como una demanda colectiva. Por ahora, la restricción se limita al estado de Alabama mientras se desarrolla el litigio.