Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a tres obreros en un proyecto de construcción que se encontraba clausurado en McKay Park, ubicado en Salem, Estados Unidos. La intervención se realizó en el marco de las operaciones de control migratorio que realiza la agencia en diversas áreas del país.

ICE arresta a 3 trabajadores de la construcción en un parque de Salem, Estados Unidos, ¿qué pasó?

Según informes preliminares de medios internacionales, la detención de tres trabajadores de la construcción por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se realizó el 9 de octubre de 2026 en una zona de construcción cerrada en el parque McKay, ubicado en Salem, Oregón.

En los reportes se señala que los arrestados, empleados de la empresa Andres Landscaping, se encontraban involucrados en proyectos de mejora del parque. Las autoridades locales señalaron que no recibieron notificación previa sobre el operativo, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Este suceso se inscribe en un contexto más amplio de aumento en las acciones de ICE y controles migratorios en todo el país, especialmente en áreas designadas como ciudades santuario.

Cabe precisar que la detención generó una intensa reacción en la comunidad, lo que llevó a que, al día siguiente, un grupo de manifestantes intentara obstruir el paso de los vehículos de ICE en un centro comercial de Salem. La situación se tornó violenta, resultando en un enfrentamiento en el que los agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los presentes.

¿Cómo se están dando los operativos migratorios en EE. UU.?

En San Diego los operativos migratorios evidenciaron un notable despliegue en las calles y comunidades fronterizas. Asimismo, en el Condado de Los Ángeles, organizaciones como Unión del Barrio han documentado redadas en el Valle de San Fernando, específicamente en vecindarios de North Hollywood y Panorama City.

Por último, el Inland Empire y el norte del estado también han experimentado un incremento en la vigilancia, con un monitoreo más intenso en áreas como Rancho Cucamonga y la Bahía de San Francisco.