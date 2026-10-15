¡Muy importante! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una entidad clave para la estrategia de deportación masiva en Estados Unidos, implementada en la actual administración de Donald Trump, ha desestimado un informe gubernamental que proponía el uso de cámaras corporales con activación automática por parte de sus agentes. Esta drástica decisión genera cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los operativos migratorios. ¿Qué deben saber los extranjeros?

ICE rechaza propuesta de mejora en política de uso de cámaras corporales, ¿cuál es el motivo?

El miércoles 14 de octubre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), entidad no partidista que realiza investigaciones para el Congreso, presentó un informe en el que recomienda la necesidad de actualizar las directrices del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en relación con el uso de cámaras corporales.

En aquel documento expuesto y compartido por la prensa internacional, se propone la “activación automatizada de cámaras” en situaciones donde ocurran incidentes inesperados y no planificados, no relacionados con operaciones delicadas, que impliquen el uso de la fuerza por parte del personal o en su contra.

El informe resalta la importancia de estas cámaras en las actividades policiales y enfatiza la necesidad de controles adicionales para asegurar que el personal del ICE registre las imágenes conforme a la normativa vigente. La activación automática, según el análisis, podría resolver las dificultades que enfrentan los agentes al encender manualmente sus dispositivos durante las operaciones.

No obstante, el ICE rechazó la recomendación, argumentando preocupaciones sobre la privacidad, a pesar de la creciente presión pública sobre la administración Trump para aumentar la transparencia en sus redadas de inmigración.

Agencias del ICE y otras entidades en el ojo público tras política contra inmigrantes

Bajo este contexto, es bueno mencionar que los agentes del ICE, junto a otras entidades como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han sido objeto de críticas por presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones a las libertades civiles. En enero, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, perdieron la vida en incidentes separados en Minneapolis, Minnesota, durante operativos vinculados a la inmigración.

Según un informe del 'New York Times' de julio, se estima que los agentes de inmigración dispararon contra al menos 25 personas desde el inicio del segundo mandato de Trump. Un análisis más reciente de 'CBS News', actualizado esta semana, revela que el número de tiroteos asciende a al menos 30, resultando en nueve muertes y 13 heridos. El ICE ha defendido sus acciones, argumentando que los disparos fueron en respuesta a agresiones contra sus agentes, pero la justificación ha sido cuestionada muchas veces.