Un observador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que una mujer fue arrestada el jueves 15 de octubre por la mañana tras ser perseguida en automóvil por un agente en Santa María, California, Estados Unidos. Durante la persecución, la mujer gritaba a las personas que se hallaban en los alrededores que era ciudadana estadounidense. ¿Cuál es su actual situación? ¿Sigue detenida?

Agente del ICE persigue y detiene a mujer que aseguraba ser ciudadana estadounidense, ¿cuál fue el motivo?

En una reciente entrevista con 'The Tribune', Alexandria Quintanar, voluntaria de 805 UndocuFund de Oxnard, relató su cuestionada experiencia al ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Santa María. Quintanar, quien supervisa las actividades del ICE para informar a la comunidad sobre su paradero, explicó que un encuentro fortuito provocó su arresto.

Agente del ICE detiene a mujer que aseguraba ser ciudadana estadounidense, ¿cuál fue el motivo?

Durante su detención, fue esposada y llevada a una habitación de aislamiento en una oficina federal de procesamiento, donde permaneció aproximadamente media hora antes de ser liberada. "Fue surrealista", manifestó. "Sentí lástima por las personas indocumentadas que tienen que pasar por esto... Si están dispuestos a ser violentos con los ciudadanos estadounidenses y las personas que los documentan, imaginen la violencia que están cometiendo contra los indocumentados, que no tienen voz ni forma de documentar lo que está sucediendo", añadió al medio en mención.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) solicitó a 'The Tribune' un video del incidente y la dirección del arresto. Hasta el momento, el DHS no ha emitido respuesta ni se ha compartido más información al respecto.

Mujer expone presunto maltrato de los agentes del ICE

Este incidente involucró a un agente del ICE que, tras salir de su vehículo, comenzó a caminar de un lado a otro mientras golpeaba sus esposas. Otros agentes se unieron a la escena, donde se reportó que la mujer fue arrestada por supuestamente obstaculizar a un agente del ICE.

Quintanar relató que, a pesar de sus quejas, los policías presentes indicaron que no podían intervenir en el asunto. Posteriormente, el agente del ICE la esposó y la trasladó a la oficina del ICE en Santa María, un centro de procesamiento habitual para detenidos en la Costa Central. Allí, le informaron que su arresto se debía a obstrucción a la justicia y la llevaron a una celda de aislamiento, donde le quitaron las gomas del pelo.

Durante su detención, observó a otros detenidos, incluyendo a un joven de aproximadamente 18 años y a una mujer que lloraba, mientras los agentes parecían indiferentes a la situación. Quintanar solicitó hablar con su abogado y decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Tras un breve periodo, un agente le comunicó que se rescindiría su contrato, le quitaron las esposas y la escoltaron fuera del edificio.