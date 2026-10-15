Una persona terminó arrestada en Sanford, Maine, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras un incidente en el que se le acusa de colisionar con un vehículo de la agencia. Según las autoridades locales, en el momento del choque, un bebé de un año se encontraba dentro del automóvil involucrado. Hasta el momento, el caso está siendo investigado.

Vehículo del ICE sufre impacto en control de tráfico en Sanford; menor fue trasladado al hospital

Tal como informó WMTW, el Departamento de Policía de Sanford reportó que sus agentes acudieron a una reciente llamada en Brook Street, cerca de la intersección con High Street, alrededor de las 9.20 a. m. del 15 de octubre, a solicitud de agentes del ICE, quienes tenían a un individuo bajo custodia.

Los funcionarios de inmigración confirmaron a la policía que habían detenido un vehículo y habían colocado uno de sus autos delante del detenido, mientras otro se situaba detrás. Según los agentes, el detenido retrocedió y colisionó con el vehículo del ICE que se encontraba en la parte trasera. Un video grabado por una cámara instalada en una vivienda de Brook Street capturó el momento del accidente, mostrando cómo una SUV negra se dirigía hacia High Street cuando un auto plateado con luces intermitentes le cerró el paso.

Posteriormente, la SUV comenzó a retroceder y chocó contra el auto del ICE. Al respecto, Sarah Vachon, testigo del suceso, relató que observó a un hombre negro siendo arrestado, gritando y aparentemente resistiéndose mientras lo introducían en el vehículo. Agentes de la policía de Sanford y personal médico de emergencia llegaron al lugar tras enterarse de que un niño de un año se encontraba en el vehículo del detenido, quien no estaba correctamente asegurado en su silla de seguridad.

Por precaución, el menor fue trasladado al centro de salud Southern Maine Health Care para una evaluación. Frente a este hecho, los testigos, incluido Jim Keithley, reportero de Maine’s Total Coverage, afirmaron que se escuchaba al hombre gritar: "Mi bebé. Mi bebé", y que su angustia era tal que perdió el conocimiento.

¿Qué más se reveló sobre este incidente?

Según los informes, tras el incidente, la policía de Sanford descubrió que otros dos hijos del hombre, de 2 y 9 años, habían sido dejados solos en una casa cercana sin la supervisión de un adulto. Ante esta situación, el Departamento de Policía contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine para asegurar el bienestar de los menores.

En un comunicado de prensa, la policía de Sanford aclaró que su participación se limitó a responder a la solicitud de asistencia y a atender las preocupaciones de seguridad pública, mientras que la acción federal fue ejecutada por el ICE.