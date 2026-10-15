IMPORTANTE NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ESTO HIZO ICE con el agente acusado de atropellar a un hispano en Houston

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue puesto en licencia administrativa tras ser acusado de atropellar a un inmigrante mexicano en Houston, Texas. La medida se mantendrá mientras la agencia investiga los hechos ocurridos durante un operativo migratorio. El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos.

ICE pone bajo licencia administrativa al agente acusado de atropellar a un inmigrante en Houston

De acuerdo con información publicada por NBC News, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el agente, cuya identidad no ha sido revelada, permanecerá apartado de sus funciones mientras el ICE lleva a cabo una investigación interna.

La víctima fue identificada como Miguel Parra Hernández, un mexicano de 48 años que sufrió lesiones graves tras ser atropellado el sábado durante un operativo migratorio. Según los reportes, no era el objetivo de las autoridades. Por su parte, el Gobierno de Donald Trump lo ha señalado por presuntamente residir en Estados Unidos sin autorización.

El caso cobró mayor relevancia después de que el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, afirmara que existen motivos para creer que el agente atropelló intencionalmente al trabajador y luego abandonó el lugar. Sin embargo, las autoridades han rechazado esa versión y sostienen que el hombre se cruzó frente al vehículo mientras intentaba escapar.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran una camioneta negra que acelera en dirección a un hombre que corre para alejarse. Aunque otro vehículo impide observar el momento exacto del impacto, la grabación permite apreciar la proximidad entre la camioneta y el peatón, quien aparece tendido en el suelo poco después.

Inmigrante atropellado por ICE en Houston: qué se sabe de su estado de salud y la investigación

La abogada de Parra Hernández, Kim Bruno, informó que su cliente fue operado el sábado por una fractura en una pierna y que también necesita una intervención quirúrgica en el tobillo. El mexicano permanece hospitalizado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El hombre lleva 34 años viviendo en Estados Unidos, un dato que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones que enfrentan los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, durante los operativos migratorios.

Mientras avanza la investigación, ICE revisa las grabaciones de las cámaras corporales que llevaban varios de los agentes que participaron en el procedimiento. Según el funcionario citado por NBC News, aún no se ha decidido si los videos se harán públicos o se entregarán a la Fiscalía del condado de Harris, que evalúa si corresponde presentar cargos penales.

Por ahora, la licencia administrativa no implica una declaración de culpabilidad, sino que constituye una medida adoptada mientras se esclarecen los hechos. La investigación será clave para determinar cómo ocurrió el atropello y si existe responsabilidad penal por parte del agente.