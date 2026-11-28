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Dejó Cristal y ahora sorprende al reaparecer como refuerzo de importante club de la Liga 1: "Bienvenido"
Tuvo un paso por Sporting Cristal, donde no logró consolidarse, y ahora reaparece como nuevo fichaje de un importante club de la Liga 1 para la temporada 2027.
¡Un nuevo guerrero! El mercado de fichajes en el Perú viene dando más de una sorpresa. Esta vez los protagonistas son Los Chankas quienes acaban de fichar a un ex Sporting Cristal para la temporada 2027 de la Liga 1, siendo una noticia que ha sorprendido a más de uno. Mediante sus redes sociales, el club de Andahuaylas anunció la incorporación: Jimmy Pérez, formado en las categorías menores de los celestes.
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Dejó Sporting Cristal y ahora sorprende al reaparecer como refuerzo de Los Chankas
En sus redes sociales, los conocidos como 'Los Guerreros' dieron la bienvenida al mediocentro de 25 años que se suma al equipo como refuerzo para la próxima campaña donde el elenco de provincia buscará la ansiada clasificación a una competición internacional que se les escapó en la presente temporada.
"¡UN NUEVO GUERRERO SE SUMA A NUESTRA HISTORIA! Damos la bienvenida a Jimmy Pérez, quien llega para vestir y defender nuestros colores durante la temporada 2027. ¡Que tu garra, entrega y pasión nos lleven a conquistar grandes sueños! ¡Bienvenido a la Nación Chanka, Jimmy!", publicaron mediante Instagram.
Jimmy Pérez es el nuevo fichaje de Los Chankas. Foto: IG
De esta manera, Los Chankas suma otro refuerzo para la Liga 1 y fichó a Jimmy Pérez, que llega procedente de Alianza Atlético donde tuvo una activa participación con el equipo de Sullana, incluso jugando la Copa Sudamericana.
¿Cómo le fue a Jimmy Pérez en Sporting Cristal?
Durante su estadía en el club del Rímac, Jimmy Pérez no pudo consolidarse en el equipo profesional y permaneció únicamente en las divisiones menores de Sporting Cristal. Posteriormente, en 2021, dio el salto a Sport Huancayo, para después pasar por UTC y, finalmente, unirse a Alianza Atlético, su último equipo.
Trayectoria de Jimmy Pérez
- Sporting Cristal Sub-20
- Sporting Cristal II
- Sport Huancayo
- UTC
- Alianza Atlético
- Los Chankas
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