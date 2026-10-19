¡Atención! Los últimos reportes sobre el intercambio de información de Flock entre las fuerzas del orden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han generado diversas reacciones en las comunidades de Illinois. Estas preocupaciones giran en torno a las posibles implicaciones que este acuerdo podría tener en las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Afecta a gran escala a los extranjeros?

ICE logró tener acceso indebido a las cámaras de Flock, ¿qué se sabe al respecto?

Es importante señalar que Flock no colabora directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero sí ha estado involucrado en un programa piloto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desde 2025, permitiendo a los usuarios potenciales evaluar su tecnología antes de tomar decisiones.

Según lo expuesto en 'The DePaulia' y otros portales web, ambas entidades forman parte del DHS. A pesar de que en los campus de la Universidad DePaul no se han instalado cámaras Flock, cinco universidades públicas de Illinois, como la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, sí las utilizan.

Bella David, estudiante de marketing, expresó al medio en mención su preocupación sobre el uso de estas cámaras para el control migratorio, considerándolo un mal uso de la tecnología. "En un mundo ideal, esto podría ayudarnos a resolver crímenes", comentó, pero advirtió sobre el riesgo de que se convierta en un instrumento para atacar a comunidades vulnerables.

Recordemos que en 2025, el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, instruyó a Flock a cesar el intercambio de datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, argumentando que esto violaba la Ley de Confianza, que prohíbe la cooperación de la policía local con las autoridades federales. Como resultado, la empresa suspendió sus programas piloto federales en agosto de ese mismo año.

¿Qué ha dicho el director de comunicaciones y políticas públicas de la ACLU sobre esta situación?

Ed Yohnka, director de comunicaciones y políticas públicas de la ACLU de Illinois, resaltó la preocupación sobre el potencial de que las comunidades sean blanco de ataques debido a la información recopilada por las cámaras Flock.

Según Yohnka, los lectores automáticos de matrículas, como los que utiliza Flock, establecen un sistema de vigilancia masivo que opera sin dejar rastro. Además, enfatizó que Illinois ha respetado la Ley de Confianza, lo que impide que las fuerzas del orden estatales y locales participen en actividades relacionadas con la inmigración, aunque esto no excluye la posibilidad de que Flock comparta datos con agencias federales.

En resumen, ¿ICE tiene acceso a los datos gracias a Flock?

Sí. El ICE ha conseguido obtener información de la red de cámaras lectoras de matrículas de FlockSafety mediante diversas brechas de seguridad, la implementación de programas piloto en conjunto y la colaboración indirecta con cuerpos policiales locales.

Esto ocurre a pesar de que las políticas oficiales de la empresa prohíben expresamente el uso de su tecnología para la aplicación de leyes relacionadas con la inmigración.