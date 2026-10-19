¡Atención! Las alianzas entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las fuerzas policiales de Pensilvania siguen aumentando de forma considerable en este 2026, sin indicios de que esta tendencia se detenga. De acuerdo con información proporcionada por fuentes federales, hasta el 14 de octubre, un total de 146 agencias estatales habían formalizado convenios de colaboración con el ICE. Esta cifra supera en más de tres veces los 42 acuerdos que se registraban a inicios de este año. ¿Cuáles son las repercusiones?

Aumentan los arrestos tras las colaboraciones de ICE con las fuerzas del orden en este estado

Los arrestos migratorios en Pensilvania han experimentado un notable aumento, cuadruplicándose en el último año debido a un incremento en los acuerdos de cooperación entre el ICE y las fuerzas del orden locales. El número de agencias policiales que han firmado estos convenios ha pasado de 42 a 146, lo que permite a los oficiales locales desempeñar funciones similares a las de agentes federales.

Entre las claves que explican este incremento resalta el aumento significativo de convenios bajo el programa 287(g), que ha triplicado su despliegue en el estado. Gracias a estos acuerdos, las fuerzas policiales locales, incluyendo oficinas de sheriffs y departamentos municipales, tienen la facultad de interrogar y detener a personas por infracciones migratorias civiles bajo la supervisión de ICE, tal como mencionó el medio 'PENNLIVE'.

El condado de York se posiciona como el líder en arrestos estatales mediante este programa, a pesar de representar solo una pequeña parte de la población total. Asimismo, las regiones del centro y oeste, como el condado de Lancaster, han adoptado estas políticas de manera activa. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que aproximadamente el 60% de los detenidos no tienen antecedentes criminales.

Personas sin antecedentes policiales se han vuelto el blanco del ICE

Bajo este contexto, las estadísticas oficiales contradicen el discurso del gobierno y confirman que las personas sin antecedentes penales representan el grupo mayoritario de las detenciones de ICE.

Aunque las directivas federales afirman priorizar a individuos con antecedentes graves, los datos analizados por organizaciones independientes muestran un giro radical en las tácticas de control migratorio hacia arrestos rutinarios y colaterales.