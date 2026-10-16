¡Mucha atención! A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre, crece la inquietud y los rumores acerca de las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre las comunidades inmigrantes en California. Esta situación ha ocasionado un clima de incertidumbre. ¿Quiénes podrían verse perjudicados por posibles acciones de la agencia?

Incrementan los operativos del ICE en California previo a elecciones; confirman vigilancia constante en estas zonas

Según 'KQED', recientemente los activistas reportaron una serie de arrestos de inmigrantes en el Valle Central durante este mes, con más de 100 trabajadores agrícolas y otros detenidos desde el inicio de la semana. Aunque los grupos del Área de la Bahía que supervisan la actividad del ICE no han notado un aumento similar en su región, funcionarios electos y organizaciones comunitarias han expresado su inquietud ante la posibilidad de que el miedo a las redadas de inmigración desanime incluso a ciudadanos elegibles de participar en las elecciones.

Al respecto, la representante de East Bay, Lateefah Simon, expresó a 'KQED' lo siguiente: "Sabemos lo que los republicanos están tratando de hacer: intimidar a los ciudadanos latinos para que se queden en casa y no ejerzan su derecho al voto". Bajo este contexto, se resaltó que, cada vez que se confirma una operación del ICE en California, los negocios en áreas de mayoría latina enfrentan dificultades, las escuelas reportan un aumento en las ausencias y las familias inmigrantes evitan incluso acudir a consultas médicas.

Por su parte, Jacob Sandoval, director de la sección de California de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), comentó que ante rumores de la presencia del ICE, la comunidad reacciona rápidamente, decidiendo quedarse en casa. En un comunicado emitido el 9 de octubre, el gobernador Gavin Newsom reconoció un incremento en los reportes sobre la aplicación de la ley federal de inmigración en el estado, instando a los residentes a conocer sus derechos y denunciando que "Trump usa el miedo como arma, poniendo a las familias en peligro".

¿Cuál fue el pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional sobre esta situación y los rumores?

Tras los constantes cuestionamientos y especulaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado al medio en mención en el que afirmó que "por seguridad operativa y la de nuestros agentes, el ICE no revelará ni comentará las operaciones policiales". Un portavoz del DHS resaltó que "todos los días, el DHS hace cumplir las leyes de la nación en todo el país, incluyendo California".

Recordemos que, en enero de este año, circularon rumores sobre una posible intervención del ICE durante el Super Bowl LX en Santa Clara, lo que generó inquietud en el Área de la Bahía. No obstante, el DHS no confirmó ni desmintió estas especulaciones. Finalmente, no se llevó a cabo ningún operativo migratorio masivo durante dicho evento.