¡Importante, extranjeros! Se confirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuarán realizando sus operativos migratorios con el rostro cubierto, ya que los tribunales federales han invalidado de manera consistente las leyes estatales que buscaban prohibir esta práctica.

Pese a los intentos de estados como California, Nueva York y Nueva Jersey por exigir mayor transparencia facial, la justicia federal ha establecido que estos estados no cuentan con la autoridad legal para regular el uniforme o las condiciones de operación de las agencias gubernamentales federales. AQUÍ lo que debes saber.

Agentes del ICE seguirán realizando operativos enmascarados: conoce la insólita razón

Según 'Univisión' y los diversos portales internacionales, los operativos migratorios están siendo objeto de controversia, especialmente tras las decisiones de los tribunales federales que han bloqueado las leyes estatales que intentaban prohibir esta práctica.

Si bien California, Nueva York y Nueva Jersey han propuesto la transparencia en las acciones de las agencias federales, la justicia federal aseguró que dichos estados carecen de autoridad para regular las condiciones de operación de las entidades.

Incluso, el uso de máscaras por parte de los agentes de ICE ha sido justificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y directivos de la agencia como una medida de seguridad para proteger a los oficiales del doxing, que implica la exposición de información personal en línea.

Según el gobierno, las amenazas hacia su personal han aumentado considerablemente. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y legisladores opositores han precisado que esta práctica crea un ambiente de opacidad, genera temor en las comunidades y facilita que impostores se hagan pasar por oficiales federales, lo que podría poner en riesgo a los extranjeros.

¿Qué debes saber y cómo proteger tus derechos?

La presencia de agentes de inmigración enmascarados no anula tus derechos constitucionales. Si te encuentras con el ICE, es necesario que tengas en cuenta ciertos aspectos: