MUY ATENTOS, inmigrantes: la Guardia Costera de EE. UU. REPATRÍA a 63 personas a la República Dominicana tras interceptarlas en el Caribe, ¿qué les espera ahora?

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 63 migrantes a la República Dominicana tras interceptar una embarcación improvisada con 66 personas a bordo en el paso de la Mona, entre Puerto Rico y la República Dominicana. La operación se llevó a cabo luego de detectar que la embarcación viajaba sobrecargada, lo que ponía en peligro la vida de sus ocupantes. Los tres inmigrantes restantes quedaron bajo custodia federal y podrían enfrentar cargos por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 63 migrantes a República Dominicana tras interceptarlos en el Caribe

La operación comenzó el viernes, cuando una aeronave HC-144 Ocean Sentry detectó una embarcación de aproximadamente 30 pies de eslora a unas 70 millas náuticas al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico.

Ante el peligro, la Guardia Costera desplegó el guardacostas Winslow Griesser y solicitó el apoyo de un helicóptero MH-60T Jayhawk. Las tripulaciones rescataron a los 66 ocupantes de la embarcación: 59 dominicanos, de los cuales 55 eran hombres y cuatro mujeres, y siete haitianos, seis hombres y una mujer.

La repatriación se completó el sábado, cuando los 63 migrantes fueron entregados a dos embarcaciones de la Armada dominicana, identificadas como Bellatrix y Acrux.

¿Qué les espera a los inmigrantes interceptados?

Los 63 migrantes quedaron bajo la responsabilidad de las autoridades dominicanas tras su entrega. Por su parte, los otros tres ocupantes permanecen bajo custodia federal mientras se investigan sus casos y podrían ser procesados conforme al artículo 1326 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que penaliza, entre otros supuestos, el reingreso ilegal al país.

El teniente Alex Kearney, comandante del Winslow Griesser, expresó su orgullo por la labor realizada por su tripulación y el personal aéreo de la Guardia Costera, cuya intervención permitió evitar una posible tragedia durante la noche del viernes, cuando interceptaron una embarcación de inmigrantes que viajaba sobrecargada y en condiciones peligrosas.

El oficial también advirtió que estas travesías se realizan, en ocasiones, sin los equipos de seguridad adecuados y recordó que las personas involucradas en el tráfico ilegal de migrantes pueden enfrentar procesos judiciales y penas de prisión.

Estados Unidos mantiene operativos contra la migración irregular en el Caribe

La interceptación forma parte de las operaciones de vigilancia de la Guardia Costera de Estados Unidos, que trabaja en coordinación con otras agencias federales en el marco de las operaciones Vigilant Sentry y Bahamas, Turks and Caicos.

Los operativos abarcan el estrecho de Florida, el Paso de los Vientos, el Paso de la Mona y otras zonas del Caribe. Su objetivo es proteger la vida humana en el mar, prevenir entradas marítimas irregulares e investigar redes de tráfico y contrabando de personas, entre otras actividades.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que los migrantes interceptados en el mar pueden ser repatriados y que los intentos de ingresar irregularmente al país pueden acarrear consecuencias legales y migratorias.