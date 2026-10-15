Una conductora de Jacksonville que se detuvo cerca de un operativo de inmigración para grabar y agredir verbalmente a un agente de policía enfrenta una complicada situación en Estados Unidos tras recibir una condena de 15 meses en una prisión federal. Este hecho de violencia se produjo durante un enfrentamiento que dejó a varios miembros de las fuerzas del orden heridos. La situación resalta la tensión que puede surgir mientras se llevan a cabo controles migratorios. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: mujer es condenada a 15 meses de cárcel tras agredir a policía durante operativo del ICE

Jennifer Susan Cruz, de 41 años, fue sentenciada el miércoles 14 de octubre por el juez federal Harvey E. Schlesinger, tal como informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. Este incidente, que llevó a su drástica condena, sucedió el 13 de enero de 2026, cuando Cruz se declaró culpable de agredir a agentes durante una operación de inmigración en Jacksonville.

Ese día, mientras grababa con su celular, la mujer pasó en su auto y se detuvo cerca de un semáforo, donde comenzó a gritar a un agente federal. Al acercarse un segundo oficial para cuestionarla sobre el uso del teléfono mientras conducía, se generó un nuevo altercado. Pese a que el agente le indicó que no tenía problema con que grabara, su preocupación era la conducción distraída.

EE. UU.: mujer es condenada a 15 meses de cárcel tras atacar a policía durante operativo del ICE / Foto de News 4 JAX.

Al solicitarle su licencia, Cruz mostró una imagen en su teléfono, pero se descubrió que su licencia estaba suspendida desde el 17 de junio de 2025, lo que llevó al agente a solicitar una grúa. Tras ello, la conductora abandonó el lugar mientras el agente aguardaba, lo que provocó que los oficiales utilizaran luces y sirenas para detenerla.

Al salir de su vehículo, se negó a entregar las llaves y, al intentar recuperarlas, golpeó a un agente en la cara. Durante el proceso de arresto, Cruz agredió a varios oficiales, incluyendo a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien resultó con una lesión en la mano izquierda. A pesar de los intentos de someterla con una pistola Taser, Cruz continuó resistiéndose.

¿Qué cargos enfrenta la mujer detenida?

Ante lo sucedido, 'News4jax' señaló que Cruz se acercó al agente, expresó sus disculpas y aceptó la responsabilidad por sus acciones. Por su parte, su defensa abogó por una sentencia sin prisión, argumentando el arrepentimiento de la mujer, su infancia complicada y sus obligaciones familiares. En este contexto, su hija adulta solicitó clemencia, describiendo a su madre como un modelo a seguir para sus tres hermanos.

Además de la pena de prisión, Cruz fue condenada a dos años de libertad condicional supervisada. Las condiciones impuestas en su sentencia incluyen la participación en un tratamiento de salud mental, además de programas de tratamiento y pruebas para el abuso de sustancias y un curso de control de la ira.