Tras dejar Cienciano al término de la temporada 2026, el entrenador argentino Horacio Melgarejo manifestó en Perú que sueña con volver a dirigir a Universitario de Deportes, club en el que integró el comando técnico de Ángel Comizzo en 2021. También reconoció que recibió acercamientos de equipos peruanos, aunque no tiene ofertas firmes.

Horacio Melgarejo desea volver a Universitario

En una entrevista con TV Perú, el exentrenador de Cienciano sostuvo que está convencido de que tendrá una nueva etapa en el equipo crema. Su vínculo con la institución se remonta a su trabajo junto a Comizzo, y afirmó que mantiene un cariño especial por la camiseta y por la hinchada del club.

Melgarejo expresó que el hincha crema lo recuerda por su paso por el club y reconoció que hizo un gesto inapropiado contra seguidores de Alianza Lima en Matute. Sobre ese episodio, pidió disculpas y admitió que su comportamiento no correspondió, aunque destacó la pasión de la afición merengue.

"Sé que voy a volver, no tengo duda de que voy a volver a dirigir ese gran club", expresó el DT argentino.

(VIDEO: TV Perú)

En paralelo, el entrenador indicó que algunos clubes del país lo tantearon pese a la sanción que afronta. Sin embargo, precisó que no tiene precontrato ni propuesta firme. La suspensión impuesta en la Liga 1 es de 14 partidos, tras su salida de Cienciano.

Números de Horacio Melgarejo como DT de Cienciano en el 2026

Horacio Melgarejo cerró su etapa en Cienciano con un balance de 50 partidos dirigidos durante la temporada 2026, en los que consiguió 24 victorias, 7 empates y 19 derrotas. Su principal logro fue llevar al conjunto cusqueño hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Montevideo City Torque. Además, dejó al equipo clasificado a un torneo internacional para la temporada 2027.