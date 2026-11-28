Piero Magallanes, futbolista de Sport Huancayo, se pronunció sobre el próximo enfrentamiento ante Universitario de Deportes por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026. El jugador del 'Rojo Matador' analizó lo que podría plantear el equipo crema y aseguró que, más allá de lo que haga su rival, están concentrados en desarrollar su propio juego para conseguir un resultado favorable.

Piero Magallanes, futbolista de Sport Huancayo, dio fuerte comentario sobre Universitario

Magallanes consideró que Universitario podría plantear un enfoque distinto al que exhibió en la última fecha del Torneo Clausura, cuando cayó por 4-1 frente a Sport Huancayo, aunque admitió que no sabe si elegirá replegarse o adelantar sus líneas.

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"De que va a venir de otra manera, va a venir, pero no sé si a tirarse atrás, de repente a jugar un poco más en nuestra cancha. No tengo ni idea, pero creo que nosotros debemos preocuparnos mucho más en lo que podemos hacer nosotros para poder atacar al rival", comentó a la prensa.

Asimismo, el atacante de 25 años explicó que el plantel huancaíno llega con confianza y tranquilidad a este importante compromiso ante el cuadro crema. Destacó la unión del grupo y el respaldo del comando técnico, factores que considera fundamentales para afrontar una instancia decisiva del campeonato.

"Con tranquilidad, con la confianza del equipo que está unido, del profe también, y con la confianza que podemos hacer bien las cosas, depende de cada uno, de cómo estemos preparados. Nos toma muy bien este momento a la gran mayoría", señaló.

Piero Magallanes habló sobre su pasado en Universitario de Deportes

Por otro lado, Magallanes recordó su etapa en las divisiones menores de Universitario, donde también tuvo la oportunidad de jugar en la reserva. El mediocampista aseguró que guarda buenos recuerdos de aquella experiencia, aunque reconoció que enfrentar y vencer a un equipo grande representa una motivación especial para cualquier futbolista.

"Pasé ahí por reserva, fue un momento muy bonito de mi carrera, lo recuerdo con mucha felicidad. No sentí nada al ganarles, al final siempre que juegas contra los grandes es una motivación extra. Ahora es un partido distinto, la 'U' sabe estas instancias, así que a tener cuidado nosotros y después disfrutar el partido para poder ganarlo", concluyó.